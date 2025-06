Comparta este artículo

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Tras la derrota por 4-2 ante Suiza en su primer partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Oro 2025, la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre y con el respaldo de Rafa Márquez como auxiliar enfrenta un nuevo reto este martes 10 de junio, donde el equipo mexicano se enfrentará a Turquía en el Jenan Memorial Stadium de Chapel Hill, Carolina del Norte, a las 19:00 de la Ciudad de México.

Pese a tratarse de un encuentro amistoso, existe mucha presión debido a las expectativas de los aficionados mexicanos, quienes arropan al equipo y esperan buenos resultados. Por su parte, Javier Aguirre tiene el reto de corregir los errores, sobre todo, en la defensa del equipo, que fueron evidentes durante su último partido con Suiza.

México vs Turquía Partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Oro 2025

El equipo de Turquía representa un buen rival, pues cuenta con un historial reciente sólido en la Liga de Naciones de la UEFA, y ha demostrado ser competitivo al vencer 3-0 a Hungría y 4-2 a Islandia, remontando para ganar 2-0 a Estados Unidos durante su gira americana, por lo que este encuentro representará una oportunidad para el equipo mexicano contra un contendiente en ascenso.

Cabe señalar que, antes de este encuentro, México mostró altibajos en sus partidos internacionales, destacándose una victoria contra el Internacional de Porto Alegre en Brasil (2-0), sin embargo, el equipo viene de lograrás un hito al ganar la Liga de Naciones de Concacaf, venciendo a Canadá en semifinales y coronándose campeón ante Panamá.

México vs Turquía Partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Oro 2025

El calendario de la Selección Mexicana incluye compromisos importantes dentro de la Copa Oro 2025, con el encuentro del 14 de junio: México vs República Dominicana, a las 20:15 horas; 19 de junio: México vs Surinam, a las 20:00 horas y el 22 de junio: México vs Costa Rica, a las 20:00 horas. Por otro lado, en los Amistosos Internacionales, se encuentra el partido del 6 de septiembre: México vs Japón, a las 18:30 horas y el 9 de septiembre: México vs Corea del Sur, a las 20:00 horas.

La transmisión del partido ante Turquía estará disponible en Azteca 7, TUDN y Canal 5; este encuentro no únicamente es crucial para la preparación en la Copa Oro 2025, sino también para afinar detalles de cara al Mundial 2026, donde el objetivo es superar los octavos de final y alcanzar el ansiado quinto partido.

Fuente: Tribuna