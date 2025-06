Mika Iwakawa ya llegó a Hermosillo y está lista para arruinar la fiesta de Camila Zamorano

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Camila Zamorano buscará hacer historia este sábado, cuando intente convertirse en la campeona mundial más joven de todos los tiempos, pero para lograrlo deberá de superar a la experimentada Mika Iwakawa, quien ya se encuentra en tierras sonorenses.

Apenas y aterrizó el martes por la tarde a Hermosillo, la nipona dejó en claro que no viene como víctima, al contrario, argumentó que se siente lista para nuevamente reinar en la división de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo. “Zamorano es muy agresiva, lanza muchos golpes y es fuerte, pero yo tengo experiencia, he tenido seis peleas de campeonato antes”, dijo para los medios sonorenses.

Además, a sus 41 años, Iwakawa confesó que la edad no es problema, al contrario, puntualizó que esa es la llave que le dará la victoria este sábado en el Centro de Usos Múltiples, de la también conocida como 'La Ciudad del Sol'. "No hay problema, el año pasado peleé por el título mundial contra una peleadora de 21 años, así que no tengo problemas con eso.

Iwakawa en su llegada a Hermosillo

La experimentada pugilista está disputa a entregarse arriba del ring, y entiende que enfrente tendrá una rival en completo asceso, pero espera que los jueces sean neutrales y le den el resultado a la que verdaderamente haga bien las cosas: "tal vez sea una pelea cerrada, esperemos que sea una buena pelea“.

La contienda será en la división de las 102 libras donde la asiática es una vieja conocida y no solo eso, también es una de las mejores de la última década, ya fue campeona mundial en dos ocasiones; la primera en 2018, cuando derrotó a Nao Ikeyama, la segunda cuando se impuso a Ayaka Miyao. Así que en caso de dar el banderazo, sería triple monarca del mundo.

Aunque la mayoría de sus más 20 combates de profesional han sido en Japón, para Mika no es nuevo el pelear en tierras aztecas, de hecho será su segunda pelea en México, donde tiene una marca de una derrota, ya que en 2016 enfrentó a Brisa Hernández en la Ciudad de México y cayó por decisión.

El equipo de la nipona

Mientras que 'La Magnífica' Zamorano mantiene una marca invicta de 11-0 y es la actual campeona plata del Consejo Mundial de Boxeo.

La pelea entre estas dos guerreras, formará parte de la velada que encabezará el excampeón mundial, Juan Francisco Estrada ante Karim Arce.

Fuente: Tribuna.