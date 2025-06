Rodgers dice que su decisión de jugar en Pittsburgh fue "lo mejor para mi alma"

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Aaron Rodgers no necesita seguir haciendo esto. Él lo sabe. La decisión del cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL de regresar para una temporada 21 y hacerlo en Pittsburgh no se trató de tratar de demostrarse algo a sí mismo, a los New York Jets o a cualquier otra persona.

El juego le ha dado mucho. Estrellato. Riqueza. Un título. Relaciones que durarán mucho después de que decida dejar de jugar. Los próximos siete meses, si es que realmente son los últimos siete meses de una carrera que casi con certeza terminará con una chaqueta dorada y un busto en el Salón de la Fama, se tratan de tratar de devolver el favor mientras se encuentra la paz en el proceso.

El veterano mariscal de campo se dice feliz de estar en este lugar

De pie frente a un mar de cámaras más adecuadas para la semana previa a un juego de campeonato de conferencia en lugar de lo que el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, llama “futbol americano” en junio, Rodgers, de 41 años, presentó un caso convincente de que la cosa que está tratando de escribir en Pittsburgh se trata de algo más profundo.

“Muchas decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera y mi vida estrictamente desde el ego, incluso si salen bien, siempre son insatisfactorias”, dijo Rodgers el martes después del primer día del minicampamento obligatorio de Pittsburgh. “Pero las decisiones que se toman desde el alma suelen ser bastante satisfactorias. Así que esta fue una decisión que fue lo mejor para mi alma”.

Un curita

Y uno que los Steelers creen que es lo mejor para los negocios, una de las razones por las que no presionaron a Rodgers durante la primavera mientras lidiaba con problemas fuera del campo que, según él, incluían tener a varias personas en su círculo íntimo luchando contra el cáncer.

Rodgers dijo que esos problemas “han mejorado un poco”, despejando el camino para que se una a Tomlin y a un equipo que ha saltado de un mariscal de campo a otro desde que Ben Roethlisberger se retiró al final de la temporada 2021.

Si bien Rodgers no es una solución a largo plazo, cree que le queda lo suficiente para ayudar a un club que ha pasado casi una década sin ganar un partido de playoffs. El camino desde el segundo martes de junio hasta finales de enero y más allá es largo, y Rodgers se resistió cuando se le preguntó si podía ayudar a Pittsburgh a superar “el obstáculo”.

Señaló que era simplemente el Día 1, con toda la incomodidad que conlleva.

Tomlin y su elección

Rodgers no pudo “soportar” el nuevo casco que se vio obligado a ponerse después de que el modelo que había usado durante los últimos 20 años finalmente fue prohibido por la liga. No conocía muchos de los nombres de los otros 88 jugadores que se unieron a él en los campos de práctica en un día en que el apoyador externo All-Pro T.J. Watt se saltó con la esperanza de conseguir un nuevo contrato. Tuvo que dar un paso fuera del vestuario para que se perdiera de inmediato.

Rodgers entrena al parejo de los demás quarterbacks

Y, sin embargo, había una familiaridad en todo ello. Conoce al entrenador de mariscales de campo de los Steelers, Tom Arth, desde que Arth hizo un cameo junto a Rodgers como jugador en Green Bay en 2006. Rodgers luego recitó una lista de personas con las que se ha encontrado con vínculos con Pittsburgh (que incluye al ex entrenador en jefe de los Packers, Mike McCarthy) y luego agregó con una sonrisa que tiene “muchos Yinzers” en mi vida, un coloquialismo para los nativos del oeste de Pensilvania.

Ninguno de esos nombres, sin embargo, convenció a Rodgers de que Pittsburgh era la opción correcta. Eso fue todo Tomlin.

Los dos se mantuvieron en contacto durante los últimos dos meses después de la visita semi-encubierta de Rodgers a las instalaciones del equipo en marzo, produciendo lo que Rodgers llamó “algunas de las conversaciones más geniales que he tenido en el juego”.

“Él es una gran razón por la que estoy aquí”, dijo Rodgers. “Creo en él”.

El sentimiento es mutuo. A diferencia del año pasado, cuando hubo una competencia de mariscales de campo, al menos en la práctica, si no en espíritu, entre Russell Wilson y Justin Fields, esta vez no la hay.

Retribución

Mientras Rodgers, que vestía una camiseta blanca con el número 8 y una toalla desplegada sobre la parte delantera de sus pantalones cortos negros, se quedó de pie y observó mientras Mason Rudolph, el novato Will Howard y Skyler Thompson tomaban las repeticiones, no hay misterio sobre quién trabajará con los titulares cuando Pittsburgh llegue al campamento de entrenamiento en Saint Vincent College a fines de julio.

La integración con sus compañeros es clave

Los últimos grupos de mariscales de campo, desde Wilson y Fields hasta Rudolph (durante su primera etapa), Mitch Trubisky y Kenny Pickett, nunca se perdieron una práctica o una OTA. Tampoco son Rodgers.

“Confío en que cualquier problema o curva de aprendizaje por la que necesite pasar se manejará durante el período de inactividad del verano”, dijo Tomlin.

Rodgers, quien ha entrenado con el recién adquirido DK Metcalf en los últimos meses, espera que algunos de los jugadores de posición de habilidad de los Steelers puedan unirse a él en Malibú, California, en algún momento entre cuando comience el minicampamento el jueves y se reporten a Rooney Hall el 23 de julio.

“Es difícil pensar en algo positivo en mi vida que no haya sido impactado directa o indirectamente por jugar este juego”, dijo. “Así que solo quiero devolver el amor al juego, disfrutarlo, transmitir mis conocimientos a mis compañeros de equipo y tratar de encontrar formas de ayudar a liderar al equipo”.

Fuente: Tribuna