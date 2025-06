Flacco, satisfecho con el trabajo de pretemporada, pese a la competencia en Browns

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Kevin Stefanski y el cuerpo técnico de los Cleveland Browns saben lo que tienen en Joe Flacco. Es por eso que Kenny Pickett, Dillon Gabriel y Shedeur Sanders han recibido casi todas las jugadas durante el minicampamento de esta semana.

Si bien Flacco dijo el miércoles que sería bueno tener un par de jugadas más, el mariscal de campo de 40 años siente que hizo lo que tenía que hacer durante el programa de temporada baja de los Browns.

“Para mí, se trata de salir y recuperar la sensación y quitar la pelota de la mano, asegurarte de que estás haciendo tus lecturas de la manera correcta. Así que me siento muy bien con eso”, dijo Flacco. “Siento que estoy superando las cosas y dándole la vuelta bien y las otras cosas vendrán”.

“No es como si hubiera tenido un millón de repeticiones, así que es difícil entrar en ritmo y hacer esas cosas. Pero en cuanto a cuando estoy ahí fuera, simplemente superando todo y simplemente la visión de todo, me sentí bien, me sentí cómodo”.

Flacco competiría con Pickett por la titularidad

Flacco firmó un contrato de un año en abril y esperaba competir con Pickett y un novato por el puesto titular. Los Browns eligieron a Gabriel en la tercera ronda y luego sorprendieron a casi todos al cambiar en la quinta ronda para seleccionar a Sanders.

Confianza

Desde la selección de Sanders, la mayoría de las preguntas a Stefanski han sido sobre la división de las jugadas de sus cuatro mariscales de campo. Stefanski dijo a lo largo de las actividades organizadas del equipo que no hay que leer demasiado sobre quién hizo qué, pero sus decisiones serán examinadas aún más una vez que comience el campamento de entrenamiento a finales de julio.

El quarterback trabaja en la relación con sus compañeros

“No sé cuál es el plan exactamente, pero confío en Kevin y en que él tiene un plan para todos nosotros y eso es realmente todo lo que puedo hacer”, dijo Flacco, quien está entrando en su temporada número 18. “Me encantaría salir y hacer 120 repeticiones al día y entrar en ritmo y hacer todas esas cosas, pero como dije, los entrenadores tienen un plan, Kevin tiene un plan, y mi trabajo es confiar en eso, salir y hacer lo mejor que puedan”.

Flacco ha disfrutado de sus interacciones con Dillon y Sanders.

“Diría que he tenido una sonrisa en mi rostro una buena parte del tiempo que he estado aquí esta primavera, así que ha sido muy divertido”, dijo.

El favorito

Flacco sigue siendo el favorito para ser el titular de los Browns cuando abran la temporada contra los Cincinnati Bengals el 7 de septiembre. En 2023, tuvo marca de 4-1 como titular de Cleveland y promedió más de 300 yardas aéreas por juego cuando los Browns llegaron a los playoffs por tercera vez desde que la franquicia regresó en 1999.

La decisión de no volver a firmar a Flacco después de esa carrera de playoffs terminó costándole a los Browns. Tuvieron marca de 3-14 en 2024 y vieron al titular de alto precio Deshaun Watson sufrir una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a la temporada en la Semana 7. Watson se perderá esta temporada después de romperse el tendón nuevamente en enero, pero ha estado participando en reuniones y rehabilitándose en el complejo del equipo.

Cleveland concluirá su programa de temporada baja a principios de la próxima semana. Flacco se ha mostrado satisfecho con lo que ha ocurrido en los últimos dos meses.

“Cada vez que sales al campo, tienes que darte a ti mismo ese recordatorio como, 'Oh, sí, aquí es donde quiero estar. Y hombre, yo puedo hacer esto. Me encanta hacerlo'”, dijo. “Y salir contra tu equipo y completar algunas pelotas y batear pelotas y hacer todas las cosas que todos están haciendo, simplemente te da ese pequeño recordatorio como, 'OK, sí, nos vemos bien. Vamos a competir'”.

Fuente: Tribuna