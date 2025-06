Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- La edición número 28 de la Copa Oro se celebrará este verano; el prestigioso torneo organizado por la Concacaf reúne a selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Este evento será importante para México, Estados Unidos y Canadá, pues marcará su última competencia oficial antes del Mundial 2026, donde serán anfitriones. Mientras que para los equipos como Costa Rica y Jamaica, la Copa Oro servirá como preparación para las eliminatorias mundialistas y, eventualmente, el torneo global.

De acuerdo con la información, la competición iniciará el próximo sábado 14 de junio en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, con un enfrentamiento inaugural entre México y República Dominicana, ambos integrantes del Grupo A. La fase de grupos, que abarca tres jornadas, terminará el 24 de junio, seguida por los cuartos de final el 28 y 29 de junio, las semifinales el 2 de julio y la gran final, que está programada para el 6 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas.

La Copa Oro 2025 La antesala del Mundial 2026 para México, Canadá y Estados Unidos

Es importante destacar que, el torneo se disputará en 14 estadios de once áreas metropolitanas en Estados Unidos y Canadá, varias de las cuales serán sedes del próximo Mundial; entre las instalaciones destacan el AT&T Stadium en Arlington, Texas; el Levi’s Stadium en Santa Clara, California; y el BC Place en Vancouver, Canadá.

Por otro lado, el calendario de México en la Fase de Grupos será Jornada 1: México vs República Dominicana, el próximo 14 de junio, en el SoFi Stadium, en Inglewood, California; Jornada 2: Surinam vs México, el 18 de junio, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas; mientras que la Jornada 3: México vs Costa Rica, el 22 de junio, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada.

La composición de los grupos es Grupo A: México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana; Grupo B: Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao; Grupo C: Panamá, Jamaica, Guatemala e Islas Guadalupe; Grupo D: Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita.

Dicho torneo no únicamente será una vitrina para la preparación de los equipos participantes, sino que también será una gran fiesta futbolística que promete emocionantes enfrentamientos, así como un preámbulo perfecto para la esperada Copa del Mundo que se celebrará el próximo año.

Fuente: Tribuna