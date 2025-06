¿Quién es Daniel Suárez? piloto que busca llevarse victoria de NASCAR Cup Series 2025

Ciudad de México.- El piloto mexicano Daniel Suárez buscará llevarse la victoria en casa de la competencia NASCAR Cup Series 2025 a llevarse a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez el próximo domingo 15 de junio, la primera vez en llevarse a cabo fuera de Estados Unidos; el miembro del equipo Trackhouse Racing y está consciente de enfrentarse a uno de los retos más importantes de su carrera.

También destacó el apoyo que ha recibido de sus compatriotas en cada vuelta a los circuitos en Estados Unidos. “Tengo más de 10 años compitiendo en diversas ciudades estadunidenses y la comunidad mexicana y latina siempre me hicieron sentir en casa. Sin embargo, no es el lugar donde nací y crecí, por lo que poder correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez es realmente extraordinario. Hay muchísima gente emocionada, y con razón, es la primera vez que las grandes estrellas de NASCAR vienen a nuestro país.”

El regiomontano recordó sus inicios en el automovilismo y los diversos obstáculos para disputar esta carrera en México, así como la importancia de que exista un referente en el serial para que más gente se interese por el deporte motor, como en el periodo en que Sergio Pérez fue piloto de Red Bull.

“Me he encontrado a muchos fans en estos días que me siguen desde NASCAR México y otros que desconocían que había un piloto mexicano en el serial. A Checo le tocó ser el representante latino en la F1 durante muchos años, y estoy seguro de que lo seguirá haciendo. A mí me tocó representar a México en NASCAR, y me siento muy afortunado de tener esa responsabilidad”, agregó.