Verstappen, desafiante para el GP de Canadá: "Voy a correr como siempre lo hago"

Montreal, Canadá.- Max Verstappen llegó al Gran Premio de Canadá a un solo punto de una suspensión de una carrera tras su colisión con George Russell en el Gran Premio de España.

El cuatro veces campeón reinante de Fórmula 1 está convencido de que no cambiará su estilo de conducción a pesar de la advertencia que se cierne sobre él para que se comporte de la mejor manera. Su colisión le valió tres puntos de penalización.

“Siempre correré duro”, dijo el neerlandés en Montreal.

Verstappen tiene un total de 11 puntos de penalización en un período de 12 meses, lo que lo coloca a un punto de la sanción de una carrera. Estará libre después del Gran Premio de Austria a finales de mes, cuando le caerán dos puntos. Hasta entonces, corre en peligro de suspensión.

Desde que se introdujo el sistema de penalización en 2014, solo un piloto ha sido suspendido por alcanzar el límite de 12 puntos: Kevin Magnussen, quien se perdió el Gran Premio de Azerbaiyán del año pasado.

En 2012, Romain Grosjean fue suspendido una carrera por causar un choque múltiple de autos al comienzo del GP de Bélgica. En ese momento, fue el primer piloto sancionado para una carrera desde Michael Schumacher en 1994.

“Confío en mí mismo”

A Verstappen no le preocupa convertirse en el tercer piloto suspendido y se mantuvo desafiante de que no cambiará su enfoque.

“No puedo simplemente retirarme de todo”, dijo Verstappen. “Voy a correr como siempre lo hago. Confío en mí mismo”.

Su enfoque ha generado críticas a lo largo de su carrera, ya que Verstappen se ha enfrentado rueda a rueda con varios pilotos, incluido un tenso 2021 en el que parecía estar constantemente entrenando tanto con Lewis Hamilton como con Lando Norris.

“¿Qué es lo que no es justo? No me preocupo por eso. Solo vengo aquí a correr, y siempre correré duro, correré como creo que siempre debo correr, y luego pasamos a la siguiente carrera”, dijo, al tiempo que reconoció que una suspensión “no sería lo ideal” para su equipo Red Bull.

Dijo que en Canadá “no estaba aquí para tratar de conseguir una sanción” y que su estilo de carrera y puntos de penalización no son tan importantes para él y “tal vez para ustedes (los medios), no para mí. No pienso en eso”.

Verstappen asumió parte de la responsabilidad por su incidente con Russell en España. Escribió en las redes sociales que el incidente “no estuvo bien” y “no debería haber sucedido”.

Russell, de Mercedes, se sorprendió por la admisión de Verstappen porque no es característica del piloto decidido.

“Me sorprendió un poco verlo asumir la responsabilidad, porque es bastante diferente a él”, dijo Russell. “Quiero creer que no intentó chocar conmigo intencionalmente, porque eso sería bastante loco.

“Creo que solo trató de mostrar quién era el jefe y sacó los codos, y se equivocó”.

Los dos se vieron a principios de esta semana en un aeropuerto, dijo Russell, pero no discutieron el incidente. El accidente permitió a Russell ascender en el orden de llegada hasta el cuarto lugar en España.

“No hay nada de mi parte de lo que tengamos que hablar”, dijo Russell. “Si me hubieran sacado de la carrera, me sentiría muy diferente, seguro. Pero en última instancia, sus acciones me beneficiaron y le costaron a él. Debería decir 'gracias'”.

Verstappen parece conceder cualquier posibilidad de que Red Bull recupere el campeonato de constructores de McLaren, que desbancó a Red Bull el año pasado. Y parece estar renunciando a un quinto campeonato de pilotos, ya que está detrás de los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Norris.

Verstappen está a 49 puntos del líder Piastri y a 39 puntos de Norris.

Piastri no está preocupado por Verstappen en la pista.

“Intentaré correr como siempre lo hago. Creo que normalmente trato de correr de manera bastante inteligente y mantenerme alejado de los problemas”, dijo. “Un buen dicho es que a menudo es mejor seguir en la carrera que demostrar que tenías razón en la situación. Así que trataré de mantener eso”.

Verstappen, por su parte, no está preocupado de que sus competidores lo inciten a una posible penalización.

“Correré como quiero correr”, dijo Verstappen. “No va a cambiar nada”.

Verstappen es el tres veces ganador defensor del GP de Canadá.

