WWE y AAA anuncian supershows en México con estrellas internacionales y locales

Monterrey, Nuevo León.- Durante el evento Triplemanía Regia, la empresa mexicana Lucha Libre AAA confirmó que WWE llevará a cabo dos supershows en territorio nacional: el 26 de julio en la Arena Ciudad de México y el 27 de julio del 2025 en la Arena Monterrey; el anuncio emocionó a los aficionados, ya que representa una nueva etapa en la relación entre ambas organizaciones, para fortalecer y destacar el talento latinoamericano dentro del circuito global.

El cartel oficial del evento fue compartido a través de las redes sociales de ambas empresas, donde destaca la participación de Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Cody Rhodes, Iyo Sky y el equipo The New Day. Junto a ellos, destacan estrellas mexicanas como Stephanie Vaquer, Rey Fénix y Penta Zero Miedo. La mezcla de talentos internacionales y locales promete brindar un espectáculo lleno de emociones y de alto nivel técnico.

Esta colaboración entre WWE y AAA ya había dado frutos recientemente con la aparición de Octagón Jr. en el evento Money in the Bank 2025 en Los Ángeles, y se espera que en los próximos shows haya más participación de luchadores mexicanos como Mr. Iguana, además de posibles sorpresas por parte del roster de AAA.

Cabe señalar que, los boletos para ambos eventos estarán disponibles a partir del 19 de junio del 2025. La Arena Ciudad de México será el primer recinto en recibir a la WWE este año, seguido por la Arena Monterrey, que cerrará un fin de semana con promesas de gran espectáculo y combates de alto nivel. Pese a que no se han revelado todos los combates, la participación de estrellas de AAA y WWE asegura una cartelera atractiva.

Los seguidores han expresado en redes sociales su entusiasmo por ver a México nuevamente como una casa para la WWE, sobre todo, con luchadores que portan con orgullo la bandera nacional y representan el talento local a nivel internacional. Con esta gira WWE y AAA, se refuerza la posición de México como una plaza importante dentro de la nueva era de la lucha libre profesional.

