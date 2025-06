El sonorense César Montes da la cara por el Tri en la Copa Oro; anota doblete ante Surinam

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- El Tri vuelve a ganar, pero sigue sin convencer en la Copa Oro, no fue la dupla ‘Ji-GI’, ni tampoco la creatividad de Alexis Vega, ahora fue el sonorense César Montes quien se vistió de héroe al anotar los dos goles, que le dio los tres puntos a México ante Surinam.

Con este resultado, los aztecas se colocan en el primer lugar del Grupo A, con seis unidades, al igual que la Costa Rica del ‘Piojo’ Herrera, pero con mejor diferencia de goles, dejando un auténtico partidazo para la última fecha del torneo, pues ambos equipos se enfrentarán.

Sin profundidad

El Tricolor volvió a dar un paso hacia atrás. Evidenció falta de imaginación para superar a los defensas, y aunque la victoria nunca estuvo en peligro, se sufrió demasiado ante un rival, que se bien y es cierto, es la selección con más futbolistas en Europa del torneo, sigue teniendo un nivel bajo en el área de Concacaf.

Aguirre probó con una nueva dupla en el ataque: Julián Quiñones y Raúl Jiménez que no se entendieron, no combinaron. Mientras que Alexis Vega y Roberto Alvarado carecían de profundidad, por lo que no mandaron balones claros para los dos atacantes aztecas.

Sonorense al rescate

Tal y como sucedió en el juego ante República Dominicana, nuevamente en el balón parado, es como México pudo hacer daño; el hermosillense César Montes de cabeza rompió el cero (57’). Minutos después el ‘Cachorro’ refrendó su momento goleador y anotó el segundo (63’), para así asegurar la victoria de los dirigidos por Aguirre.

El próximo compromiso de México será el domingo, cuando se midan ante la selección ‘Tica’ de Miguel Herrera, para así definir al líder absoluto del Grupo A.

