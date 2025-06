Nezza interpreta el himno de EU en español en Dodger Stadium y enciende un debate

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando los aficionados se quitaron las gorras y se pusieron de pie para escuchar el himno nacional el sábado por la noche en el Dodger Stadium, se encontraron con una sorprendente interpretación de ‘The Star-Spangled Banner’. La cantante de pop latino y R&B Nezza se paró frente a la multitud, cerró los ojos y cantó la canción... en español.

La cantante sorprendió a todos

Su interpretación de 90 segundos, y un video detrás de cámaras que compartió en las redes sociales de representantes del equipo desalentando de antemano, rápidamente se volvieron virales y se han convertido en un punto álgido para los fanáticos de los Dodgers frustrados por la falta de apoyo vocal del equipo a las comunidades inmigrantes afectadas por las redadas de deportación en todo Estados Unidos, incluidos numerosos vecindarios en Los Ángeles y sus alrededores.

Las protestas por los arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han captado la atención internacional y en su mayoría se han llevado a cabo en áreas a poca distancia del estadio de los Dodgers.

“No me arrepiento”

Nezza dice que incluso después del desaliento del representante del equipo, aún no había decidido si cantar en inglés o en español hasta que salió al campo y vio las gradas llenas de familias latinas vestidas de azul de los Dodgers.

“Este es mi momento para mostrarles a todos que estoy con ellos, que tenemos una voz y que con todo lo que está pasando, no está bien. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho. No me arrepiento”, dijo la cantante de 30 años a The Associated Press.

El equipo aún no ha hecho una declaración oficial sobre los arrestos y las redadas.

El manager Dave Roberts ha dicho que no sabe lo suficiente sobre el tema como para comentar, pero el bateador de los Dodgers, Kiké Hernández, habló por separado en Instagram durante el fin de semana.

Kiké Hernández es uno de los que apoya a la comunidad latina

“Estoy triste y enfurecido por lo que está sucediendo en nuestro país y nuestra ciudad”, dijo en una publicación en inglés y español. “No soporto ver a nuestra comunidad siendo violada, perfilada, abusada y destrozada. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos”.

Gran apoyo

En su video viral de TikTok, se muestra a Nezza hablando con un empleado de los Dodgers fuera de cámara que le dice: “Vamos a hacer la canción en inglés hoy, así que no estoy segura de si eso no se transfirió o si no se transmitió”. Ha recibido una gran cantidad de apoyo desde el sábado de celebridades como Jason Mraz, Kehlani, Chiquis, Ava DuVernay, The Kid Mero, Becky G y más.

“No te atrevas a darnos la espalda ahora. Nosotros, como ciudad, los hemos abrazado y necesitamos su apoyo más que nunca. Piensen en quién llena su estadio”, dijo Becky G, dirigiéndose a los Dodgers en su historia de Instagram.

La artista no se arrepiente de haberlo hecho

La versión en español que cantó Nezza, ‘El Pendón Estrellado’, es la traducción oficial del himno nacional y fue encargada en 1945 por el presidente Franklin D. Roosevelt a la compositora peruano-estadounidense Clotilde Arias.

Nezza dijo que su mánager recibió de inmediato una llamada de un empleado no identificado de los Dodgers diciendo que sus clientes no eran bienvenidos en el estadio nuevamente, pero el equipo de beisbol dijo en un comunicado a la AP: “No hubo consecuencias ni resentimientos de los Dodgers con respecto a su actuación. No se le pidió que se fuera. Estaríamos felices de tenerla de vuelta”.

Nezza no cree que regresará al estadio, a pesar de la declaración de los Dodgers, pero dice que espera que su actuación inspire a otros a usar su voz y hablar.

“Me ha demostrado cuánto poder hay en la comunidad latina”, dijo. “Tenemos que ser la voz en este momento”.

Los Dodgers y los latinos

El Dodger Stadium tiene una larga historia con las comunidades de inmigrantes en Los Ángeles.

Muchos llevan con orgullo camisetas azules de los Dodgers y mercancía como una extensión de su amor por la ciudad, el equipo todavía vende camisetas especiales de ‘Los Dodgers’ en su sitio web oficial, y asisten a las múltiples noches patrimoniales del estadio en honor a las comunidades de inmigrantes mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y más, incluidos los de fuera de América Latina. La base de fanáticos de los Dodgers es mayoritariamente latina, y el equipo se encuentra entre los pocos elegidos que ofrecen transmisiones de televisión en español.

Dodgers es el equipo que más latinos tiene entre su afición

La franquicia también es elogiada con frecuencia por su historia en la búsqueda de talentos diversos, incluidos Jackie Robinson (el primer jugador negro del beisbol), Fernando Valenzuela (un ícono mexicano que trascendió al beisbol) y Chan Ho Park (el primer coreano en las Grandes Ligas).

Pero la relación no está exenta de tensión, con algunos residentes mexicoamericanos y latinos resentidos por el desalojo forzoso de familias latinas por parte del equipo en la década de 1950 para construir el Dodger Stadium en lo que se conoce popularmente como Chavez Ravine.

Fuente: Tribuna