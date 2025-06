"Tengo mucho por demostrar", dice Travis Kelce tras su regreso con los Chifes

Comparta este artículo

Kansas City, Estados Unidos.- Travis Kelce dijo que la decisión de regresar para su 13ra temporada con los Chiefs de Kansas City no fue una decisión difícil.

De hecho, el ala cerrada cuatro veces All-Pro indicó el miércoles que la número 14 no está fuera de discusión.

“Tengo un año de contrato, lo sé. Y trataremos de encontrar algo para el próximo año”, dijo Kelce después del segundo día del minicampamento obligatorio de tres días de los Chiefs.

“La organización de los Chiefs sabe cuánto los amo. No me veo jugando en ningún otro lugar”, continuó Kelce. “Nos ocuparemos (de 2026) en el futuro, cuando sea el momento adecuado. Pero en este momento, estoy enfocado en ganar un campeonato este año”.

La pregunta de si el jugador de 35 años colgaría los botines fue una de las más importantes después de la derrota de los Chiefs ante los Eagles en el Super Bowl. Si bien todavía jugó a un alto nivel la temporada pasada, la producción de Kelce bajó notablemente: 97 recepciones para 823 yardas y solo tres touchdowns para un equipo que ganó 15 juegos de temporada regular.

El ala cerrada señala su amor por la franquicia

Si a esto le añadimos los innumerables intereses comerciales de Kelce, incluida una exitosa carrera en los medios de comunicación gracias en parte a su popular podcast, y una relación a largo plazo con la superestrella del pop Taylor Swift, tenía sentido preguntarse cuánto tiempo más tocaría.

Sin embargo, solo tomó unas semanas para que Kelce decidiera perseguir otro campeonato.

Parte de ello se debió a la forma en que terminó la racha de la temporada pasada. Kelce tuvo un juego de retroceso en la ronda divisional contra Houston con siete recepciones para 117 yardas, pero solo tuvo cuatro de 39 en la derrota por 40-22 ante los Eagles en el Super Bowl.

Mente fría

“Realmente no sentí que fuera mi último juego. Sentí que tenía mucho más que demostrar”, dijo. “Sí, quieres dejar que las emociones se apaguen; No querrás tomar una decisión a partir de las emociones iniciales. Una vez que se calmaron, sentí que todavía tenía ese fuego en mi pecho para entrar y seguir construyendo y perseguir otro Super Bowl, hombre”.

Los Chiefs llegaron al Super Bowl a pesar de jugar la mayor parte de la temporada sin sus dos mejores receptores abiertos, Rashee Rice y Marquise Brown, quienes ahora están completamente sanos después de sus lesiones. También lo lograron a pesar de los enormes problemas en el tackle izquierdo, que los Chiefs esperan haber resuelto reclutando al destacado de Ohio State, Josh Simmons, en la primera ronda.

El jugador llegó en buen estado a los entrenamientos

Ahora, tienen a un Kelce motivado, y notablemente más delgado, de vuelta en la posición de ala cerrada. Hubo informes de que había bajado alrededor de 25 libras desde el final de la temporada pasada, aunque Kelce insistió en que podría haber sido una exageración.

Los Chiefs se preparan para llegar muy lejos

“No crean todo lo que leen en Internet, chicos. He bajado un poco de peso desde el final de la temporada pasada, el año pasado, pero cada año es diferente. Hay que reconstruirlo”, dijo. “Este año, tuve algo de tiempo para concentrarme realmente en correr en forma y algunas cosas al principio de la temporada baja para las que no tuve tiempo el año pasado. Sin duda, me siento bien y creo que valdrá la pena".

Amor al juego

Los Chiefs concluyen su minicampamento de tres días el jueves, luego descansan durante aproximadamente un mes, antes de reunirse en la Universidad Estatal Occidental de Missouri para el campamento de entrenamiento. Y aunque la idea de pasar unas semanas viviendo en dormitorios universitarios probablemente no suene muy atractiva para Kelce, la perspectiva de comenzar otra carrera de campeonato allí claramente lo impulsa.

“Me encanta este juego. Sigue siendo mi sueño de la infancia”, dijo Kelce. “Cuando realmente lo pensé en esta temporada baja, volví a querer concentrarme en este juego y aprovechar al máximo este juego como pueda, mientras todavía me pongo los tacos y las almohadillas. Este siempre será el número 1 en términos de mi mundo empresarial y mi trayectoria profesional”.

Fuente: Tribuna