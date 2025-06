Juan Soto se une a selecto grupo de peloteros; empieza a responder con los New York Mets

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- A sus 26 años de edad, Juan Soto ya ha hecho historia, pues este verano se convirtió en el pelotero mejor pagado de todos los tiempos, al ser trapasado a los New York Mets. Pero aunque su campaña no ha sido del todo buena, el cañonero ya pudo responder a la confianza del equipo logrando un importante objetivo.

Este jueves el dominicano logró entrar al selecto grupo de los mil imparables, de los 23 mil, 508 jugadores que han visto acción en un juego de Grandes Ligas, apenas el 0.3 por ciento logró conectar esa cantidad de imparables antes de cumplir los 27 años, por lo que eso habla del gran nivel que tiene Juanito.

Juan Soto forma parte de ese 0.3 por ciento y se perfila para hacer una carrera digna en las Grandes Ligas, ya es el mejor pagado, ya cuenta con varios Juegos de Estrella, y es junto a Ohtani y Judge uno de los rostros más populares que tiene actualmente el 'Rey de los Deportes'.

El dominicano conectó el hit número mil de su carrera el jueves, contra Spencer Strider de Atlanta, casa de los Braves, uniéndose así al grupo de apenas 84 jugadores que han alcanzado esa marca con 26 años o menos. También es uno de solo 17 peloteros que han sumado mil sencillos y 200 jonrones antes de cumplir los 27, lo que aumenta más su nombre.

Admeás Soto, es el único en ese grupo de edad que ha conseguido 1,000 imprables, 200 cuadrangulares y 800 boletos, haciéndolo visténdo solo cuatro playeras en las Grandes Ligas; Los Nacionales, Padres, Yankees y ahora el eterno rival de la misma zona de New York, los Mets.

De los 84 jugadores que conectaron al menos los mil imparables antes de cumplir los 27 años, 17 terminaron llegando a los tres mil (y otros cinco aún están activos), por lo que Juan Soto tiene el tiempo, nivel y salud para poder llegan tambièn esa importante lista de jugadores.

Los primeros 569 imparbles de Soto fueron con los Nacionales. Luego sumó 199 con los Padres y 166 más con los Yankees. Ahora, en su primera temporada de un contrato de 15 años y 765 millones de Dólares con los Mets, ya acumula 66 y poco a poco empiza a convertirse en el jugador a seguir del combinado de la Gran Manzana.

Fuente: Tribuna.