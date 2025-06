En entrevista exclusiva para TRIBUNA: Andrés Muñoz confiesa que buscará estar siempre listo

Comparta este artículo

Chicago, Illinois.- El sueño de cualquier beisbolista es llegar a las Ligas Mayores y, aunque solo son unos cuantos los que lo consiguen y aún menos los que trascienden, lo importante es siempre estar listo para dejarlo todo en el terreno de juego. Andrés Muñoz Apodaca, hizo su debut con los Padres de San Diego en el 2019 y desde el 2021, pertenece a los Marineros de Seattle, equipo que le extendió su contrato durante cuatro años,



Esta temporada, inició con 15 apariciones consecutivas sin recibir carreras, incluyendo once salvamentos, recibiendo el reconocimiento como el ‘Relevista del Mes’ en marzo/abril, gracias a su actuación arriba del montículo. En entrevista exclusiva para TRIBUNA en el Wrigley Field de Chicago, el pelotero de 26 años, nacido en Los Mochis, Sinaloa y convocado al MLB All Star Game el año anterior, aseguró que busca dejarlo todo en el terreno de juego.



“La verdad es que uno siempre intenta darlo todo en el terreno, y aún cuando no le toque a uno jugar, tenemos que apoyar desde la posición que sea para que el equipo saque buenos partidos”, indicó.

El mochiteco que se ha convertido en uno de los lanzadores más destacados en este inicio de temporada reconoció que jugar en un parque como el de Chicago, es una grata experiencia aún y cuando no le toque saltar al terreno.



“Jugar en un estadio como este, con tanta historia, se puede sentir la energía desde el principio del partido, con el estadio lleno y la gente gritando, es muy bonito a la afición tener esa respuesta para con su equipo y la verdad es que estoy feliz de estar aquí”, comentó.

Sammy Sosa regresa al míticoWrigley Field

El de este viernes, no fue un partido cualquiera en el Wrigley Field de Chicago. Sin importar el resultado del juego ante los Marineros de Seattle, la energía en el lugar era diferente; la presencia de un legendario jugador de la organización hizo que fuera un día muy especial.

El lugar de la ‘Maldición de la Cabra’, la interferencia de Steve Bartman sobre Moisés Alou , y la casa de Harry Caray, tiene mucha historia. Para ser exactos, 110 años de historia y desde la llegada al barrio de clase trabajadora de Wrigleyville, motivo por que el estadio lleva su nombre, se respira un ambiente completamente de historia, de nostalgia. Desde minutos antes del inicio del juego, en las pantallas de la sala de prensa se proyectó la imagen de la llegada del dominicano Sammy Sosa al escenario del 1060 de la calle Addison Oeste.

Sammy Sosa para los medios/ Foto: Nassim Molina



Durante su presentación, Sammy Sosa se tocó el pecho y mandó besos a los aficionados, mientras su imagen se repetía en las pantallas

Sosa no había regresado al estadio en 21 años, pero el icono de los Cubs ingresará a la lista de leyendas. “Fue increíble, estoy muy feliz de volver al Wrigley, sobre todo por la ovación que me dieron los fanáticos, eso me tocó; todos de pie, fue un momento muy emotivo”, aseguró quien volvió a tener contacto con la organización dos décadas después en el campeonato de pretemporada como instructor de bateo invitado.

Recibirá homenaje

Será en la serie entre el 5 y el 7 de septiembre en casa, frente a los Nacionales, cuando los Cachorros introduzcan en el Salón de la Fama del Equipo a Derrek Lee y Sammy Sosa, develando una placa del dominicano y entregándole su saco azul conmemorativo.

Fuente: Tribuna/ Enviado Especial Nassim Molina