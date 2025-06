Para Pacers y Thunder, ya no hay vuelta atrás en el Juego 7 de las Finales

Comparta este artículo

Oklahoma City, Estados Unidos.- El sexto partido de las Finales de la NBA apenas había terminado por unos 10 o 15 minutos, y los Pacers de Indiana y el Thunder de Oklahoma City estaban pasando la página. Lo que sucedió en las horas anteriores en Indianápolis ya se había considerado irrelevante.

Lo único que tienen en mente: el Juego 7.

Un enfrentamiento por el título de ida y vuelta (Indiana lideraba 1-0 y 2-1, Oklahoma City lideraba 3-2) terminará el domingo por la noche con un juego definitivo, el primer concurso en el que el ganador se lo lleva todo en las Finales de la NBA desde 2016. Serán los Pacers en el Thunder, un equipo que recibirá el Trofeo Larry O'Brien cuando termine, el otro que se irá a la temporada baja preguntándose cómo dejaron escapar la oportunidad.

“Tenemos un partido para todo, para todo por lo que hemos trabajado, y ellos también”, dijo el escolta del Thunder y actual Jugador Más Valioso de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander. “El mejor equipo del domingo ganará”.

La casa manda

La historia favorece al equipo local en estos momentos: 15 de los 19 Juegos 7 anteriores en las Finales de la NBA fueron ganados por el club jugando en su propia cancha.

El Thunder tendrá la ventaja de jugar en casa

El Thunder jugó un Juego 7 en casa a principios de estos playoffs y ganó por 32, superando a Denver para llegar a las finales de la Conferencia Oeste. El Juego 7 más reciente de Indiana fue en el Madison Square Garden en las semifinales de la Conferencia Este de la temporada pasada; los Pacers vencieron a Nueva York por 21 en ese partido.

Será un duelo muy parejo en casa del Thunder

Todos los tiempos, los equipos locales tienen marca de 112-38 en los Juegos 7 (excluyendo el récord de 2-2 que los equipos ‘locales’ tuvieron en la burbuja en los playoffs de 2020, cuando todo se jugó en Lake Buena Vista, Florida). Pero en los últimos años, el hogar dulce hogar ha sido reemplazado por la carretera dulce camino; los equipos visitantes han ganado nueve de los últimos 14 Juegos 7 jugados desde 2021.

Un sueño

“Es emocionante, hombre. Es muy, muy emocionante”, dijo el escolta de los Pacers, Tyrese Haliburton. “Como fanático del baloncesto, no hay nada como un Juego 7. No hay nada como un Juego 7 en las Finales de la NBA. Soñé con estar en esta situación toda mi vida. Entonces, estar aquí es realmente emocionante. Realmente emocionante para nuestro grupo. Lo que sucedió en el pasado no importa. Lo que pasó hoy no importa. Se trata de un juego y abordarlo de la manera correcta”.

El hecho de que Haliburton esté jugando en este momento es una historia en sí misma. Lució como nuevo en el Juego 6 incluso con una distensión en la pantorrilla derecha, algo en lo que ha necesitado tratamiento las 24 horas del día esta semana. Los Pacers no han tenido que persuadirlo para que lo haga; La propia familia de Haliburton está ofreciendo recordatorios constantes de que necesita trabajar en su pierna.

“Mi familia ha estado conmigo”, dijo Haliburton. “Si me llaman, me dicen: '¿Estás haciendo tratamiento en este momento?'... Mi familia me ha hecho rendir cuentas”.

Sin margen de error

También hay mucha responsabilidad entre el Thunder en este momento. Un tipo diferente, por supuesto.

Eran los grandes favoritos al entrar en el Juego 6: probabilidades de +3000 para ganar la serie, según BetMGM Sportsbook. Una racha de 36-9 de Indiana convirtió una ventaja de un punto a principios del segundo cuarto en una paliza en toda regla a principios del tercero. Y con eso, un equipo del Thunder que terminó con el mejor récord de la NBA esta temporada ahora no tiene margen de error.

Oklahoma tiene la presión encima

Gana el domingo y todo termina bien para Oklahoma City. Si pierde el domingo, pasará a la historia como uno de los mejores equipos de la temporada regular que no pudo ganar un título.

“Si hubieran ganado por uno, probablemente habrían salido de este partido con confianza”, dijo el escolta del Thunder, Jalen Williams, sobre los Pacers antes de abandonar el estadio de Indy por última vez esta temporada. “Eso es lo que los convierte en un buen equipo. Eso es lo que nos hace un buen equipo... Ellos van a llegar al Juego 7 confiados, y nosotros también”.

El Thunder voló a casa después del partido el jueves por la noche. Los Pacers volaban a Oklahoma City el viernes por la tarde. Pasarán algún tiempo mirando videos, luego repasarán las prácticas finales, que no serán mucho más que recorridos glorificados, de la temporada el sábado.

Y luego, el Juego 7. Para todo.

Fuente: Tribuna