Sabalenka logra una 'loca remontada' ante Rybakina y sigue adelante en Berlín

Berlín, Alemania.- La número uno del ranking en el tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka protagonizó una ‘loca remontada’, salvando cuatro puntos de partido antes de vencer el viernes 7-6, 3-6, 7-6 a Elena Rybakina en los cuartos de final del torneo de tenis Abierto de Berlín.

Sabalenka estaba 6-2 abajo en el desempate del último set, pero remontó, ganando seis puntos consecutivos para llegar a su octava semifinal de la temporada.

Sabalenka logró imponer su calidad

“Elena es una gran jugadora y hemos tenido muchas batallas difíciles”, dijo Sabalenka. “No tengo ni idea de cómo pude ganar esos últimos puntos. Creo que tuve suerte”, señaló.

De locura

“Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando estaba empezando, gané muchos partidos estando abajo en los puntos de partido, y no hace mucho tiempo pensaba que hacía tiempo que no volvía a hacer una locura, y aquí estoy”.

“Es increíble ganar partidos así. Estoy orgullosa de mí misma por cómo me mantuve en él. Estuve luchando, lo intenté hasta el último punto”.

Sabalenka se enfrentará a Marketa Vondrousova, quien derrotó a Ons Jabeur por 6-4, 6-1.

Liudmila Samsonova también avanzó con una victoria por 6-1, 6-1 sobre Amanda Anisimova.

Samsonova se enfrentará a Wang Xinyu después de que su oponente, Paula Badosa, se viera obligada a retirarse debido a una lesión en las costillas después de perder el primer set por 6-1.

Zverev y su enfermedad

En Halle, Suiza, Alexander Zverev se recuperó de una molestia en el primer set para derrotar el viernes 6-4, 7-6 a Flavio Cobolli en los cuartos de final del Abierto de tenis de Halle.

El alemán se repuso de un problema estomacal

“Me sentí bien antes del partido y luego, de la nada, me sentí muy, muy mal y me sentí mal”, dijo Zverev, cabeza de serie número 2. “Fui a vomitar y luego, 15 minutos después, me sentí bien de nuevo. Entonces, no sé qué fue. Nunca había experimentado eso antes. Espero estar bien las próximas horas”.

Zverev, quien se convirtió en el quinto jugador en llegar a cinco o más semifinales en el evento después de los ex campeones Roger Federer, Yevgeny Kafelnikov, Philipp Kohlschreiber y Tommy Haas, ahora se enfrenta a uno de sus rivales más antiguos, Daniil Medvedev.

Medvedev eliminó a Alex Michelsen por 6-4, 6-3 para alcanzar su tercera semifinal de la temporada.

