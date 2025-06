Los Pacers están a una victoria de un título; Jenny Boucek, a una de la historia

Comparta este artículo

Oklahoma City, Estados Unidos.- La asistente de los Indiana Pacers, Jenny Boucek, no está tan preocupada en este momento por convertirse en la primera mujer en ser entrenadora asistente principal en un equipo que gana el campeonato de la NBA. Ella solo quiere ser parte de un título.

Hay una barrera que se puede romper en estas Finales de la NBA, y Boucek es plenamente consciente de ello. Es la primera mujer en formar parte de los asistentes de primera fila (significa exactamente eso: los entrenadores que se sientan en la primera fila del banquillo) de un equipo en las Finales de la NBA, y ella y los Pacers se enfrentarán al Oklahoma City Thunder en el Juego 7 para decidir el título de esta temporada el domingo por la noche.

Su entendimiento del juego es vital para su labor

Estar en ese papel ha llevado a que los reflectores brillen sobre ella en estas finales, aunque Boucek ha encontrado formas de no dejar que sea abrumador.

“He estado aquí el tiempo suficiente para tener experiencia y he sentido donde las personas te construyen y esas mismas personas te derriban. La gente se sube al carro, se baja. La gente te quiere un día, te golpea al siguiente”, dijo Boucek. “El solo hecho de pasar por eso varias veces de diferentes maneras en mi carrera realmente me ha enseñado a desconectarme de todo y no aceptar los cumplidos y los elogios. Y luego, de esa manera, estás protegido de las críticas. Puedes concentrarte en lo que tienes control”.

Se gana su puesto

Jugó brevemente en la WNBA y en el extranjero antes de convertirse en entrenadora. Ron Rothstein, quien fue el primer entrenador del Miami Heat antes de convertirse en entrenador del efímero Miami Sol de la WNBA, tuvo a Boucek en su personal allí e incluso ahora, más de 20 años después, todavía elogia el tipo de entrenador y persona que es Boucek.

Trabajar con un entrenador establecido de la NBA como Rothstein ayudó a darle a Boucek algo de credibilidad, y otros pronto vieron por qué él estaba tan interesado en su talento e inteligencia como entrenador. Cuando Rick Carlisle entrenaba a Dallas, Boucek, que entrenaba en la WNBA en ese momento, pasó unas semanas con las Mavericks para aprender todo lo que pudiera.

Carlisle confía en su trabajo como asistente

Carlisle, ahora entrenador de Indiana y alguien que no lo pensó dos veces antes de tener a Boucek en su personal, quedó impresionado por lo que aportó a la mesa y nunca lo olvidó.

“Estaba claro para mí que ella era una prospectiva, no solo para ser entrenadora asistente en la NBA, sino quizás algún día ser entrenadora en jefe de la NBA”, dijo Carlisle.

Positividad

Boucek está en el oído de Carlisle probablemente más que nadie en los partidos, y tiene la tarea de liderar esencialmente el plan defensivo de los Pacers. El entrenador asistente de los Pacers, Jim Boylen, otro gran admirador de Boucek, también está involucrado en la defensa.

El alero de los Pacers, Pascal Siakam, tenía que aprender un nuevo sistema cuando fue canjeado a Indiana desde Toronto a mediados de la temporada pasada. Boucek básicamente se convirtió en su tutor para todo lo relacionado con los Pacers.

Los jugadores aprenden también de ella

“Ella ha sido genial de esa manera”, dijo Siakam. “Es una gran comunicadora. Y también, me gusta su energía positiva en todo. Es muy necesario. Incluso en esos momentos en los que a veces parecía que no lo hacíamos bien o lo que fuera, ella siempre aporta esa positividad, que es necesaria para el entrenamiento”.

Ser parte de algo

Ella ha hecho historia antes. Boucek fue parte del primer equipo femenino en ganar un título de la WNBA, cuando Seattle venció a Connecticut en 2004. En ese momento, no sabía qué tan importante era eso.

Pero ahora, sabe lo que significaría una victoria de Indiana el domingo en cuanto a que una entrenadora rompa otra barrera.

Boucek sabe la importancia del momento que vive

“Era joven e ingenua, y no significaba nada para mí en ese momento”, dijo Boucek sobre estar en ese personal femenino de Seattle en 2004. “Pero ahora, mirando hacia atrás y reflexionando sobre las cosas, puedo ver cómo eso significó mucho para muchas mujeres. En este momento, no significa mucho. Solo quiero ganar un campeonato. Solo quiero ser uno más de los chicos. Quiero hacer mi parte. Pero estoy seguro de que en algún momento miraremos hacia atrás, si es que eso sucede, y espero que eso sea algo que se pueda usar para un bien mayor”.

Fuente: Tribuna