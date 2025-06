Aaron Rodgers está "bastante seguro" que esta será su última temporada en la NFL

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Aaron Rodgers está “bastante seguro” de que la temporada 2025, su primera con los Pittsburgh Steelers, será la última en la NFL, dijo el martes el mariscal de campo de 41 años.

Rodgers esperar cerrar con broche de oro

El cuatro veces Jugador Más Valioso firmó un contrato de un año con Pittsburgh a principios de este mes después de dos temporadas marcadas por lesiones con los New York Jets. El salario base de Rodgers es de 13.65 millones y podría ganar hasta 19.5 millones con incentivos, según Spotrac.

“Estoy bastante seguro de que esto es todo. Es por eso que acabamos de hacer un acuerdo de un año. Los Steelers no necesitaban poner años extra en eso ni nada”, dijo Rodgers. “Realmente se trataba de terminar con mucho amor, diversión y paz por la carrera que he tenido”.

Rodgers acordó firmar con Pittsburgh después de conversaciones regulares con el entrenador en jefe Mike Tomlin durante unos meses, caracterizando la decisión durante el reciente minicampamento de los Steelers como “lo mejor para mi alma”.

“Ha sido una carrera larga y lo he disfrutado, y qué mejor lugar para terminar que en una de las franquicias fundamentales de la NFL, con Mike Tomlin y un gran grupo de liderazgo y grandes muchachos y una ciudad que espera que ganes”, dijo Rodgers el martes.

Fuera del radar

Rodgers también explicó por qué no ha revelado más detalles sobre su reciente matrimonio con una mujer a la que ha identificado solo por su nombre de pila, Brittani.

“Viví en el ojo público durante 20 años. Tenía relaciones públicas. ¿Cómo funcionó eso? Había gente que filtraba la información de mi casa y filtraba historias de que habíamos comprado una casa juntos. Había gente que llamaba a los paparazzi”, dijo. “No quería nada de eso, no me gustaba nada de eso, y ahora estoy con alguien que es privado, que no quiere estar en el ojo público, no se inscribió para ser una celebridad, no quiere ser parte de eso”.

El veterano pasador desea tener una vida aislada de los reflectores

Tampoco esperes que eso cambie cuando se retire.

“Cuando todo esto está hecho, es Keyser Soze. No me verán”, dijo Rodgers. “No voy a estar en el ojo público”.

En el campo, Rodgers espera proporcionar estabilidad, al menos por un año, a una franquicia que ha pasado por varios mariscales de campo desde que Ben Roethlisberger se retiró después de la temporada 2021.

“Para este año, voy a darle a los Steelers todo lo que tengo y vaciar el tanque y estar súper cómodo y satisfecho con lo que suceda”, dijo.

