¡Papelón de Boca Juniors! Se va del Mundial de Clubes 2025 sin victoria

Nashville, Tennessee.- No hay duda de que a nivel selecciones, Argentina es potencia, pero si a liga se refiere, los equipos albicelestes volvieron a evidenciar que se encuentran lejos de las grandes ligas, ya que Boca Juniors quedó eliminado este martes del Mundial de Clubes.

La escuadra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó a deber en su última presentación al igualar a un tanto ante el Auckland City y de esta manera despedirse del torneo internacional con ni una sola victoria.

Fracaso

Los Xeneizes no pudieron contra el modesto club de Nueva Zelanda, ya eliminado del torneo tras perder por 0-10 contra el Bayern Munich y por 0-6 ante el Benfica. Boca tuvo más del 70 por ciento de posesión y consiguió once saques de esquina en tan solo la primera mitad, pero la lluvia de centros no sirvió de mucho. Porque si es verdad que el 1-0, fue un desafortunado gol en propia meta de Nathan Garrow llegó en un saque de esquina, el Auckland pudo defenderse y arruinar la fiesta albiceleste.

Con esto, el sueño de uno de los gigantes de Sudamerica se acabó de forma oficial con una actuación muy deslucida que no pudo honrar el imparable apoyo de su afición, que inclusive viajaron horas con tal de ver a su escuadra.

River peligra

Pero los Xeneizes, no son el único equipo argentino que podría quedar fuera del Mundial de Clubes, ya que el otro gigante de la liga, el River Plate se medirá ante el Inter de Milan este miércoles, en un partido imperdible. ‘Los Millonarios’ actualmente son líderes del grupo E, con cuatro puntos, pero un descalabro ante el subcampeón de Europa, y una victoria de Rayados ante el Urawa Red Diamonds, los podría dejar fuera de la competencia.

Sin embargo, si los de la Serie A y River empatan 2-2 o con un marcador superior, el equipo mexicano es el que quedaría eliminado por el criterio de desempate que establece la FIFA, que prioriza los goles anotados en los enfrentamientos directos entre los equipos.

La única forma clara de avanzar por parte de los argentinos es que le ganen al Inter de Milan, y con esto serían los regios los que dirían adiós al certamen internacional.

Fuente: Tribuna.