Pelea de Julio Cesar Chávez Jr vs Jaque Paul podrá verse a través de la plataforma DAZN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 28 de junio, Jake Paul se enfrentará al excampeón de los medianos Julio César Chávez Jr. en lo que será el próximo combate del influencer-boxeador, en el Honda Center de Anaheim de California en los Estados Unidos, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la plataforma DAZN quien ya confirmó la transmisión de dicho encuentro.

Cabe señalar que es la única plataforma de streaming donde se ha confirmado hasta el momento la transmisión de este encuentro, debido a que también por la plataforma de Netflix se iba a poder ver, pero aun no se tiene de manera oficial confirmado en su programación esta pelea, en la plataforma de DAZN el evento, mediante la plataforma que transmite el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, tiene un precio de 291 pesos y se puede comprar en paquete ya sea con la pelea Berlanga vs. Sheeraz o Usyk vs. Subois II por 485 pesos.

La empresa promotora Golden Boy anunció que Paul (11-1, siete nocauts) y Chávez Jr. (54-6-1, 34 nocauts) librarán una pelea a diez asaltos con un límite de peso pactado en las 200 libras, Chávez Junior, con marca de 54 victorias, 34 por nocaut, seis derrotas, dos antes de tiempo, y un empate, admitió que, de caer ante Paul, su carrera podría terminar.

Jake Paul se enfrentará al excampeón de los medianos Julio César Chávez Jr

De acuerdo con información de El Universal, el hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, ha peleado contra figuras de las artes marciales mixtas en los últimos años, pero perdió contra Anderson Silva en 2021 el ex astro de UFC, posteriormente dos veces más ha peleado desde esa derrota y venció el año anterior en un combate de seis asaltos al ex peleador de UFC Uriah Hall.

Por su parte, la celebridad de internet Jake Paul, ha peleado principalmente contra otros YouTubers y gladiadores de las artes marciales mixtas desde que comenzó su lucrativa carrera en el boxeo hace cinco años. En noviembre, peleó contra Mike Tyson, de 58 años, a quien derrotó por decisión unánime.

Paul negoció afanosamente en busca de un combate contra Saúl 'Canelo' Álvarez a principios de este año, pero rechazó el pleito y prefirió un acuerdo de cuatro peleas organizadas por Riyadh Season, el brazo de promoción de boxeo de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

Durante la presentación de la pelea ambos hicieron algunas declaraciones: “Es un cobarde, debería estar en un programa de Disney Channel en lugar de arruinar el legado que dejó su padre Julio César Chávez y no convertirse en una vergüenza, (...) lo convertiré en un meme“, dijo Jake Paul.

En respuesta, el mexicano Chávez Jr. externó que quiere conocer realmente qué tan bueno es Paul y aseguró que le gustaría ser quien frenó la carrera del youtuber estadounidense. “Después de esta pelea tal vez (el youtuber) siga peleando, tratando de ser mejor boxeador, pero no creo que tenga las habilidades ni lo necesario para ganar. Sí, quiero terminar con la carrera de Jake Paul”, dijo el hijo de Julio César Chávez.

La cartelera completa en donde la pelea de Julio César Chávez Jr vs Jake Paul será la estelar, también tendrá a otros mexicanos con actividad como el mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs. Yuniel Dorticos, por los títulos AMB y FIB de peso crucero, Holly Holm vs. Yolanda Vega, peso ligero, Floyd Schofield vs. Tevin Farmer, peso ligero, Avious Griffin vs. Julian Rodriguez, peso wélter, Raúl Curiel (México) vs. Víctor Rodríguez (Uruguay), peso wélter y Naomy Valle (Costa Rica) vs. Ashley Felix (México), peso minimosca.

Fuente: Tribuna