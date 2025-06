¡Se derriten! Jugadores y aficionados sufren por el calor en el Mundial de Clubes

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Suplentes que miran desde el vestuario, los entrenamientos abandonados y las camisetas empapadas de sudor. Una ola de calor que azota una amplia franja de los Estados Unidos está afectando a los jugadores de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Las condiciones extenuantes también podrían ser un anticipo de lo que vendrá el próximo verano cuando Estados Unidos, Canadá y México sean anfitriones del principal evento del futbol, la Copa del Mundo de 2026.

“Es imposible, hace un calor terrible. Me dolían los dedos de los pies, incluso me dolían las uñas de los pies, no podía parar ni arrancar. Al final, es increíble, pero como es igual para todos, no hay excusa”, dijo Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, tras el partido contra el Paris Saint-Germain.