'La Rockera' Guzmán tiene ante 'La Medusa' la oportindad de volver a disputar el título del mundo

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue en el 2021 cuando Alejandra Guzmán estuvo muy cerca de convertirse en monarca del mundo, ahora cuatro años después de esa noche ante Yamileth Mercado, la sonorense vuelve a ponerse en la antesala de pelear por el título del mundo, pero para lograrlo deberá de superar este viernes en Ciudad Obregón a Joana Chavarría.

El duelo está programado a 10 asaltos en la división pluma y además de ser una guerra de eliminatoria mundial, en juego estará el cinturón internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Será una guerra

La pelea pinta para ser una guerra arriba del ring, ya que ambas llegan en gran momento. Guzmán conquistó los títulos continentales AMB y FIB Súper Gallo luego de vencer a Ramla Ali, en 2023. Mientras que su rival ‘La Medusa’ viene de ganar el fajín internacional de la AMB, ante la canadiense Caroline Veyre (7-0) el pasado septiembre.

Entendiendo que se trata de un gran desafío, Alejandra Guzmán confesó para TRIBUNA, que no le asusta el reto, al contrario dejó en claro que el campeonato internacional se quedará en su tierra natal; Ciudad Obregón. “Estamos para pelear con las mejores, no me asusta mi rival, yo soy una peleadora que ha hecho grandes cosas, es una pelea pareja, ganará la mejor y esa seré yo. Ella es buena, pero no ha peleado con alguien como la Rockera”, declaró en entrevista.

Esquina de lujo

Desde hace ya algunos años, Guzmán salió de su zona de confort y se mudó a Tijuana, para ponerse bajo las órdenes del experimentado Michael Molleda, quien por mucho tiempo fue entrenador en jefe del ‘Gran Campeón’ Julio César Chávez. “Tenemos a la esquina de Julio César Chávez, Michael Molleda es mi entrenador, soy su única peleadora, ellos están conmigo 24/7”, puntualizó la sonorense.

La de la colonia Ladrillera aseguró que justamente el tener esos grandes nombres en su equina, puede ser un diferenciador para esa noche salir con la mano en alto.

El título del mundo a la vista

Para Alejandra la palabra derrota no está en el diccionario y menos este viernes, pues aunque respeta a su rival y está el título internacional de por medio, esa noche hay algo más importante en juego, que es convertirse en la retadora número uno al cinturón del mundo del CMB.

“Este campeonato es muy importante, poder conquistar el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, pues de ganar me pone otra vez en la puerta, para que me abran la oportunidad de volver a pelear por el título del mundo”, dejó en claro Alejandra Guzmán quien volverá a pelear en el palenque de la expo de Obregón.

