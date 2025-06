Julio César Chávez se decepciona por bajo nivel de su hijo en pelea contra Jake Paul

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. no cumplió con todo lo que había prometido antes de su pelea con Jake Paul, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano fue humillado por el youtuber estadounidense pese a ser un rival sencillo de vencer y firmó su regreso al ring con una derrota que fue muy criticada por las redes sociales, no solo por el resultado, sino por la reacción de su padre Julio César Chávez, quien ha sido nombrado como uno de los mejores deportistas mexicanos de la historia, el cual no pudo dejar de mostrar su decepción.

Aunque el hijo de la leyenda contó con el respaldo del 'César del boxeo' desde que decidió seguir sus pasos, su carrera no ha logrado despegar, en un inicio se pensó que podría haber heredado las cualidades del sonorense; sin embargo, pelea tras pelea ha dejado mal parado el apellido Chávez.

En esta ocasión, enfrentarse a un rival sin trayectoria profesional y que ya había sido derrotado anteriormente parecía el escenario ideal para que Chávez Jr. tuviera un regreso triunfal al cuadrilátero, un resultado positivo podría haberle devuelto la confianza tras una serie de problemas personales en los últimos años, pero su desempeño lo dejó más cerca del retiro que de un resurgimiento.

Una de las personas que más sufrió la caída del mexicano fue su papá. JC Chávez Sr fue captado por las cámaras en múltiples ocasiones rogándole a su hijo para que mostrara más corazón durante la pelea, comenzó la pelea con rounds de estudio, pues no intentó conectar ningún golpe hasta el final del tercer round, las cámaras enfocaron al gran campeón mexicano visiblemente frustrado por el desempeño de su hijo en el ring, con manotazos, gritos y gestos, el exboxeador intentó alentar al peleador sin éxito.

Los jueces otorgaron la victoria a Jake Paul por decisión unánime

De acuerdo con información de Infobae, la escena más significativa se produjo cuando, al no ver reacción en el cuadrilátero, Julio César Chávez padre se sentó, agachó la cabeza y se llevó la mano a la frente, en un gesto claro de tristeza y decepción, el excampeón mundial no dejó de apoyar a su hijo de forma insistente; al término de los 10 rounds, los jueces otorgaron la victoria a Jake Paul por decisión unánime.

Tras varios años marcados por conflictos relacionados con sustancias y problemas personales, el momento anímico, profesional y familiar de Julio César Chávez Jr. dista mucho de ser el ideal. No obstante, con la intención de dejar atrás esta etapa oscura, intentó volver a tener protagonismo en el boxeo internacional con esta pelea.

La poca disposición de su hijo por pelear no parecía posible para la leyenda del boxeo. Julio César Chávez acompañó a su hijo en un costado del ring y por momentos parecía que hasta él quería meterse para ayudarlo, le pedía al que se suponía sería su heredero que lanzara más golpes, que no se limitara únicamente a recibirlos, previamente a la pelea, el mítico boxeador mexicano aseguró que su hijo ganaría con facilidad ante el influencer, pero lamentablemente tuvo que ver cómo se equivocaba.

La pelea terminó con una aplastante victoria para Jake Paul según las tarjetas. Julio César Chávez Jr. no pudo ser superior al youtuber estadounidense en ninguno de los 10 rounds y la reacción de su papá lo dejó en claro. Chávez compartió a través de sus redes sociales un mensaje en el cual aseguraba que el tiempo no le alcanzó, pues de haber sido una pelea de 12 asaltos, hubiera noqueado a su contrincante.

Fuente: Tribuna