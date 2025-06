Julio Chávez Jr., rompe el silenciodespués de su derrota y confiesa que seguirá en el boxeo

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- La humillante derrota de Julio César Chávez Jr. ante el que para muchos todavía no es un pugilista de verdad, Jake Paul sigue causando ‘eco’ en el gremio boxístico, pues este domingo el ‘Hijo de la Leyenda’ habló sobre el resultado y dijo sentirse motivado de volver a subir al ring.

El youtuber dominó la primera mitad del combate, mientras que el de Sinaloa despertó hasta la recta final y fueron esos episodios los que motivaron al mexicano a seguir en el deporte.“Sí volveré a pelear, me sentí bien en los primeros cuatro rounds. Pero empecé demasiado tarde. Así que creo que gané los últimos cuatro rounds. Al final le mostré que aún tengo con qué y solo por eso no me voy a retirar. Quiero volverlo a intentar”, dijo el excampeón mundial después de la pelea.

También el nacido en Culiacán argumentó que el motivo por el cual perdió el combate es porque no soltó golpes, teniendo como justificación que fue la inactividad o la condición física lo que pudo influir para que estuviera 'amarrado' los primeros minutos del ring.

“Al final di una buena pelea, la gente se emocionó y disfrutó. Pero me faltó. No sé por qué razón no pude soltarme. Pero al final le mostré que aún tengo con qué y solo por eso no me voy a retirar. Quiero volverlo a intentar”, comentó para un medio mexicano.

Estadísticamente, Julio César Chávez Jr., tuvo un inicio bastante flojo: según estadísticas oficiales de la pelea, en los primeros tres episodios lanzó apenas 14 golpes y conectó solo tres. Su mejor momento fue en el noveno round, cuando tiró 35 puños y conectó 17, pero no fue suficiente para llevarse la pelea.

Un padre orgulloso

Mientras que Julio César Chávez dijo sentirse orgulloso por el gran resurgimiento profesional de su hijo, sin embargo, aseguró que el ‘Jr’ no perdió; al contrario, regaló la pelea por no soltar golpes en los primeros episodios. "Me siento orgulloso la verdad, porque después de venir de unos años tan difíciles tan complicados, subirse al ring, pues a vencer esos demonios, me siento contento y orgulloso, porque dio una buena pelea. No perdió la pelea, regaló la pelea, los primeros rounds, porque los últimos rounds los ganó mi hijo, eso que quede bien claro", comentó el 'Gran Campeón Mexicano'.

Al final, 'El César del Boxeo', también reconoció que lo mejor es que el 'JR' se encuentre bien de salud, pues eso lo motivará a seguir entrenando y dar mejores peleas.

Aunque se desconoce que viene para Chávez Jr., una pelea con Tommy Fury, quien ha sido el único boxeador que ha podido derrotar a Jake Paul.

Fuente: Tribuna.