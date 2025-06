Isaac del Toro y otros deportistas mexicanos que ponen en alto el nombre de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El panorama deportivo mexicano se encuentra en un buen momento, impulsado por una generación de atletas que, con disciplina y talento, están cosechando éxitos y elevando el nombre del país en el escenario internacional. Uno de los nombres que resuena con fuerza es Isaac del Toro, quien, con apenas 20 años de edad, irrumpió en el ciclismo profesional de manera espectacular, ganando el Tour de l'Avenir 2023.

Además, el bajacaliforniano firmó con el prestigioso UAE Team Emirates. Su 2024 también fue notable, con una victoria de etapa en el Tour Down Under, augurando una trayectoria ascendente y la expectativa de verlo consolidarse entre la élite mundial en las grandes vueltas durante 2025. Pero Del Toro no está solo, ya que en la gimnasia artística, Alexa Moreno continúa siendo un referente en Baja California y el país.

Tras sus históricas participaciones olímpicas y medallas mundiales, su perseverancia y la búsqueda constante de la excelencia la mantienen como una figura clave, con la mira puesta en seguir sumando logros en las principales competencias del calendario gimnástico de 2025. En el tiro con arco, la sonorense Alejandra Valencia es sinónimo de constancia y precisión. Múltiple medallista olímpica y mundial, su experiencia y temple la posicionan como una fuerte contendiente en cada torneo.

Desde la fosa de clavados, el joven Osmar Olvera ha demostrado ser una revelación. Con medallas en Campeonatos Mundiales, la progresión del capitalino es notable y su juventud augura un futuro brillante. La marchista Alegna González se dio a conocer internacionalmente al ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en 2018. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo un destacado quinto lugar en la prueba de 20 kilómetros marcha.

Es poseedora de récords nacionales y es considerada una fuerte promesa para futuras competencias olímpicas y mundiales. Ricardo Ortiz ha representado al país en diversas competencias internacionales en lanzamiento de bala y disco. Ha participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Juegos Panamericanos. Busca consolidar su presencia y mejorar sus marcas a nivel continental y mundial en estas exigentes disciplinas.

Cecilia Tamayo es una de las velocistas más rápidas de México. Ha roto récords nacionales en categorías juveniles y mayores. Ha representado a México en Campeonatos Mundiales de Atletismo, Juegos Panamericanos y otras competencias internacionales. Uziel Muñoz es el actual poseedor del récord mexicano en lanzamiento de bala. Ha tenido una destacada trayectoria, representando a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tiene en su historial medallas en Juegos Panamericanos (bronce en Lima 2019 y plata en Santiago 2023) y Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidándose como uno de los mejores lanzadores de bala del continente. Por último, Paola Morán es una destacada velocista mexicana. Ganó la medalla de plata en los 400 metros planos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, siendo una de las sucesoras de Ana Gabriela Guevara en esta prueba.

También compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es conocida por su versatilidad y es una de las principales exponentes de la velocidad en México. Actualmente, estos atletas son parte fundamental de la delegación mexicana en competencias internacionales y representan el esfuerzo y la dedicación en el atletismo de alto rendimiento.

Fuente: Tribuna