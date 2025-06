MLB: New York Yankees pega primero en la serie ante los Cleveland Guardians

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- Luego de perder su más reciente serie ante Los Angeles Dodgers, los New York Yankees quieren regresar al camino de la victoria y que mejor que en casa. Para eso, no dejaron dudas e iniciaron con el pie derecho, superando a los Cleveland Guardians.

Jazz Chisholm Jr. pegó un jonrón para romper la igualada en su regreso tras un mes en la lista de lesionados, mientras que Carlos Rodón ganó su séptima apertura consecutiva y los de la Gran Manzana vencieron a su rival 3-2 el martes por la noche para su undécima victoria en 14 juegos.

De regreso de una distensión en el oblicuo derecho que lo hizo perderse 28 juegos, el joven conectó una recta que se fue a la primera fila de los asientos del jardín derecho-central contra el inicialista Tanner Bibee (4-6) para una ventaja de 2-1 en la séptima. Seis lanzamientos después, Anthony Volpe conectó un sweeper a las gradas del jardín izquierdo, dando a los de casa jonrones consecutivos por quinta vez.

Por otra parte, Rodón (8-3) permitió una carrera y cinco hits en siete entradas con ocho 'chocolates' y una base por bolas. Extendió su racha sin permitir anotación a 20 entradas y retiró a 17 bateadores al hilo al entrar en la séptima, cuando José Ramírez conectó un sencillo, robó la segunda y anotó cuando David Fry pegó un sencillo que pasó por encima de LeMahieu en la segunda base.

Por su parte, Devin Williams, de vuelta como cerrador después de que Luke Weaver se distendiera un tendón de la corva, permitió un doble con un out de Santana y un sencillo productor de dos fuera del bateador emergente Daniel Schneemann en la novena, luego retiró a Naylor con un elevado para el sexto salvamento en siete oportunidades.

El sencillo de LeMahieu en la quinta impulsó a Chisholm, quien había registrado un sencillo para el primer hit de los Yankees. Chisholm se movió a la tercera base desde la segunda, donde LeMahieu está comenzando, y realizó un lanzamiento desde territorio de foul para retirar a Ángel Martínez en la tercera.

Por su parte, Bibee lanzó un récord personal de 107 lanzamientos, permitiendo tres carreras y cuatro hits en 6 1/3 entradas, pero desafortunadamente para él, Cleveland Guardians cargó con el descalabro.

