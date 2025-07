La Selección Sonora se cuelga siete medallas en la Olimpiada Nacional de Atletismo

Comparta este artículo

Apizaco, Tlaxcala.- Una gran cantidad de siete medallas tuvo la Selección Sonora este lunes en la sexta sesión de la Olimpiada Nacional 2025 de Atletismo, tras sumar una terna de preseas de oro, otras tres de plata y una de bronce en acciones que se celebraron en Apizaco, Tlaxcala.

Los tres metales del máximo color fueron para José Eduardo Chávez en la prueba de lanzamiento de martillo Sub 23, Alexia Beltrán heptatlón Sub 20 y Abimelec Zamorano en decatlón Sub 23, mientras que las platas las obtuvieron: Ramón Godoy en bala Sub 20, Christian Valdez lo logró 400 metros Sub 23 y Julio Jaramillo en decatlón Sub 23. El bronce lo logró José Manuel Lugo 110 con vallas en Sub 20.

En el caso de Chávez Espinoza, el lanzador se convirtió en seis veces campeón, al ganar otra vez la presea dorada en Olimpiada Nacional, con una marca de 62.44 metros para vencer al representante de Yucatán Emilio Novelo (53.59) y a Alí Cortez (50.08) de Nayarit.

Mientras que la cajemense Alexia Beltrán alzó el bicampeonato del heptatlón Sub 20, luego de sumar el mayor número de unidades en las siete pruebas, pues totalizó 4,302 puntos, dejando en segundo a la yucateca Aline Hernández (3,952) y en tercer quedó Isabel Pérez (3,819) de la misma Ciudad de México.

Un metal argento fue de Ramón Godoy en lanzamiento de bala Sub 20 tras disparar 15.16 metros, apenas detrás del primero lugar, el bajacaliforniano Rubén Rubio (15.44) quien hizo el 1-3 con su equipo Maron Ibarra (14.41). La otra la consiguió Christian Valdez en 400 metros (47:71); el metal dorado lo atrapó el neolonés Miguel Valadez (47:48) y el tercer lugar cayó en Pablo Vargas (47.99) de Baja California.

Julio Jaramillo (6,339 puntos) sumó la tercera medalla de plata al plasmar el 1-2 para Sonora con Abimelec Zamorano en decatlón Sub 23, en donde el de Baja California, Dante Martínez fue el tercer puesto. El único bronce lo alzó José Manuel Lugo en 110 con vallas Sub 20 con 15:25, luego de llegar a la meta después del coahuilense Ángel López (14:16) y del monarca Luis Méndez (14:90).

Cabe destacar que este martes será la séptima jornada de competencias en la pista del Centro Atlético de Alto Rendimiento llamado: Una Nueva Historia de Apizaco, Tlaxcala, a partir de las 7:30 de la mañana. Por el momento Sonora totaliza 30 preseas: once oros, ocho platas y once bronces.

