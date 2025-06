Un rival más; primer día de actividades en Wimbledon alcanza temperaturas récord

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Los jugadores y espectadores de Wimbledon se vieron afectados el lunes por un calor récord en el primer día cuando la temperatura subió a 33 grados Celsius (91 grados Fahrenheit) en el torneo de Grand Slam más antiguo.

“Por supuesto, sientes que el sol se acerca más y más a cada minuto que pasa”, dijo Adrian Mannarino, un francés de 37 años que con frecuencia rociaba su cabeza afeitada con protector solar en los cambios durante su victoria en la primera ronda. “Estaba luchando un poco más de lo habitual”.

La quincena de 2001 tuvo el día inaugural más caluroso anterior en el All England Club, alcanzando los 85 grados F (29.3 grados C).

Los aficionados también sufren por el calor

“Siento que todo el mundo está luchando con el calor en este momento”, dijo la alemana Eva Lys después de ganar su partido el lunes.

Algunos atletas empapados en sudor buscaron ayuda con toallas llenas de hielo envueltas alrededor de sus cuellos mientras se sentaban en sillas laterales.

Otros dijeron que en realidad no era tan insoportable, especialmente dado que el clima no era extraordinario en comparación con lo que suele ocurrir durante los veranos locales cuando el Abierto de Australia se celebra en Melbourne en enero o el Abierto de Estados Unidos en Nueva York en agosto y septiembre. En esos eventos, las temperaturas regularmente alcanzan los 90 grados F (32 grados C) y pueden superar los 100 grados F (38 grados C).

Cambio climático

Un análisis de 2023 mostró que las temperaturas altas promedio sentidas durante el Abierto de Estados Unidos y los otros tres grandes torneos de tenis se han vuelto cada vez más altas y peligrosas en las últimas décadas, lo que refleja el cambio climático que ha creado olas de calor récord. Para los jugadores, puede inhibirlos de jugar lo mejor posible y, lo que es peor, aumentar la probabilidad de enfermedades relacionadas con el calor.

Sabalenka se coloca una bolsa con hielo en su cabeza

Para los estándares locales, esto ciertamente fue significativo.

“No voy a mentir, hacía bastante calor. Creo que fue un error de novato, no cambiarse de ropa al final del set”, dijo Sonay Kartal, una jugadora británica que eliminó a la campeona del Abierto de Francia de 2017, Jelena Ostapenko. “Hacía calor, pero tenía toallas de hielo, bebidas frías y esas cosas. No diría que me afectó demasiado”.

La temperatura media diurna en Londres en junio es de 71 grados F (21.5 grados C). La oficina meteorológica oficial del gobierno dijo que esta primavera fue la “más cálida y soleada” de Gran Bretaña desde que se tiene registro.

Prevenciones

Wimbledon, al igual que otros torneos de tenis, monitorea la temperatura del aire, la temperatura de la superficie y la humedad para una lectura de estrés por calor que, si supera los 30.1 grados C (unos 86 grados F), permite descansos de 10 minutos entre el segundo y el tercer set de los partidos femeninos o entre el tercero y el cuarto set de los partidos masculinos.

Aficionados buscan protegerse del fuerte sol

Entre otras precauciones que se tomaron el lunes, estaban tener más hielo en la cancha disponible para que los jugadores lo usaran para refrescarse, rotar a las niñas y los niños con más frecuencia si es necesario y dar descansos regulares a los trabajadores alrededor de los terrenos.

Fuente: Tribuna