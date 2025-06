Acabó la espera; el quarterback Aaron Rodgers firmará con los Steelers

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Aaron Rodgers y Mike Tomlin están llevando su ‘bromance’ al siguiente nivel.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL puso fin a meses de especulaciones sobre si lo hará o no lo hará al informar a Tomlin y a los Pittsburgh Steelers que planea unirse al equipo para la temporada 2025, dijo el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque Rodgers aún no ha firmado un contrato.

Rogders por fin aceptó la oferta de Pittsburgh

Los Steelers y Rodgers, de 41 años, habían estado dando vueltas el uno al otro durante meses. Rodgers incluso visitó las instalaciones del equipo a finales de marzo, conduciendo de incógnito en un sedán anodino con sombrero y gafas de sol.

Si bien hubo muchas palabras agradables de ambos lados después de las consecuencias, Rodgers no se apresuró a poner la pluma sobre el papel, y dijo en abril que su atención se centró en ayudar a las personas de su círculo íntimo que estaban “luchando contra cosas difíciles” y que no quería decidir hasta que supiera que podía comprometerse por completo.

Con el minicampamento obligatorio la próxima semana, Rodgers aparentemente se encuentra en un lugar donde puede darle a los Steelers toda su atención.

Carrusel de mariscales

Rodgers se une a un equipo que ha estado atrapado en un período de transición en la posición de mariscal de campo desde que Ben Roethlisberger se retiró después de la temporada 2021. Ya sea Rodgers o Mason Rudolph, quien regresó a Pittsburgh con un contrato de dos años en marzo, probablemente serán el quinto mariscal de campo diferente de Pittsburgh en la Semana 1 en la misma cantidad de temporadas.

Rudolph recién firmó con los Steelers

Los Steelers se han mantenido competitivos, al menos hasta cierto punto, en medio de la constante rotación en la posición más importante del campo. Pittsburgh ha llegado a los playoffs cuatro veces en las últimas cinco temporadas, solo para ser rápidamente escoltado fuera de la postemporada de manera desigual cada vez.

Justin Fields y Russell Wilson, quienes se combinaron para llevar a los Steelers a un récord de 10-7 y un lugar en los playoffs la temporada pasada, terminaron en Nueva York. Fields reemplazará a Rodgers con los Jets después de acordar un contrato de dos años. Wilson se dirige a los Giants con un contrato de un año.

Añejo romance

Esos acuerdos dejaron a Rodgers y a los Steelers sin otras opciones razonables. Ambas partes tienen sus razones para consumar lo que es esencialmente un matrimonio de conveniencia.

Rodgers y Tomlin siempre han expresado su admiración mutua

Rodgers espera tener un final más feliz para su carrera en el Salón de la Fama después de dos temporadas agitadas, aunque decepcionantes, con los Jets. Si bien Rodgers no es una solución a largo plazo en Pittsburgh, es la mejor opción que queda después de que los Steelers optaron por no usar una de sus selecciones más altas en el draft de abril en un mariscal de campo, y en su lugar tomaron un volante de última ronda en la exestrella de Ohio State, Will Howard.

La unión reúne a Rodgers y Tomlin, el entrenador en jefe con más años de antigüedad en los principales deportes profesionales de América del Norte, después de años de lo que es el equivalente futbolístico de coqueteo.

El mariscal de campo aportará su experiencia al equipo

Durante mucho tiempo se han tenido en alta estima y han disfrutado de un puñado de interacciones memorables en el campo que se volvieron virales. El otoño pasado, se saludaron juguetonamente el uno al otro como señal de respeto después de que Tomlin se vio obligado a quemar un tiempo fuera cuando Rodgers intentó una jugada rápida que habría terminado con los Steelers siendo penalizados por tener demasiados hombres en el campo.

