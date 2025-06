Sabalenka le pone fin al reinado de Swiatek en Roland Garros y va a la final

París, Francia.- Manchas de arcilla color óxido salpicaron la espalda de Aryna Sabalenka y cubrieron sus zapatos blancos mientras conectaba un golpe tras otro contra Iga Swiatek el jueves, con el ruido sordo de las cuerdas reverberando en la raqueta en el techo cerrado del estadio principal de Roland Garros.

Tan acostumbrada a escuchar, y creer, que era una especialista en canchas rápidas que no podía tener éxito en la arcilla roja más lenta utilizada en Roland-Garros, Sabalenka, número 1 del ranking, demostró lo buena que puede ser en la superficie al poner fin a la racha invicta de 26 partidos de Swiatek en el Abierto de Francia y aspirar a un cuarto trofeo consecutivo con una victoria por 7-6 (1), 4-6, 6-0 en las semifinales del jueves.

Ahora Sabalenka intentará ganar su cuarto título de Grand Slam, y el primero no en cancha dura, cuando se enfrente a la número Coco Gauff en la final del sábado. Será el primer partido por el título en París entre las mujeres primeras sembradas desde 2013 y solo el segundo en los últimos 30 años.

“Va a significar todo para mí y mi equipo, porque tengo que decir que casi toda mi vida, me han dicho que (la arcilla) no es lo mío, y luego no tenía ninguna confianza”, dijo Sabalenka. “En el pasado, no sé cuántos años, hemos podido desarrollar mucho mi juego, así que me siento muy cómodo en esta superficie y realmente disfruto jugando en tierra batida”.