Jonathan Aranda continúa 'on fire' y los Rays se imponen ante los Marlines

Comparta este artículo

Tampa Bay, Estados Unidos.- El mexicano Jonathan Aranda bateó de 4-2 y remolcó par de carreras el viernes para guiar a los Rays de Tampa Bay a imponerse por 4-3 a los Marlins de Miami en el George M. Steinbrenner Field.

Fue la cuarta victoria consecutiva de los Rays que mejoraron su marca a 34-29 en la campaña, y la quinta derrota consecutiva de los Marlins que cayeron a un 23-38.

Aranda está bateando .379 en el estadio de beisbol temporal de los Rays. El tijuanense remolcó la primera carrera con un sencillo en la primera entrada, solo uno de dos hits que los Rays consiguieron con corredores en posición de anotar en 14 oportunidades.

Aranda sigue como uno de los mejores bateadores de Tampa

Tras uno fuera, Brandon Lowe recibió base por bolas, avanzó a tercera con doble de Junior Caminero y el infielder mexicano lo envió a la registradora con imparable al prado derecho. La misma fórmula se repitió para el 2-0 en el tercer inning, donde Lowe se embasó con error y llegó a la antesala con otro doble de Caminero, para cruzar el plato con rodado de Aranda a primera base.

Aranda volvió a conectar un sencillo en la séptima y anotó lo que resultó ser la carrera de la victoria después de sencillos de Jake Mangum y Matt Thaiss.

Polémicas

Zack Littell (6-5) limitó a los Marlins a una carrera y seis hits en seis entradas. El venezolano Agustín Ramírez conectó un jonrón ante Littell en la cuarta entrada y Otto López conectó un jonrón de dos carreras en la parte alta de la octava entrada ante Edwin Uceta.

El dominicano Edward Cabrera (2-2) cargó con la derrota por los Marlins. Pete Fairbanks consiguió su 12do salvamento frente a una multitud de 8,448 espectadores.

McCullough discute con el ampayer

Momento clave

Con un corredor en tercera base, el segunda base de los Marlins, Xavier Edwards, le dio un toque a Littell, quien tiró a primera. Edwards venció el lanzamiento, pero el umpire de primera base Ben May marcó el out por correr a través del guante de Aranda a pesar de que la pelota se había caído. La carrera del empate fue cancelada. El manager de los Marlins, Clayton McCullough, y Edwards fueron expulsados por argumentar la decisión no revisable. Fue la primera expulsión en la carrera de ambos.

Estadísticas clave

Fue la octava victoria consecutiva de los Rays en una apertura de Littell, empatando la racha de Shane McClanahan en 2023 para la cuarta racha más larga en la historia del equipo. Littell tiene marca de 6-0 durante ese tramo.

A continuación

Los Marlins irán con el zurdo Ryan Weathers, quien hará la primera apertura de su carrera contra Tampa Bay, el sábado por la tarde. El derecho de los Rays, Taj Bradley (4-5, 3.95), quien tiene marca de 0-2 contra los Marlins en su carrera, será el abridor del equipo anfitrión.

Fuente: Tribuna