Shaq e Iverson se unen para revivir a Reebok en la docuserie 'Power Moves'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shaquille O'Neal y Allen Iverson se enfrentaron una vez en la cancha en las Finales de la NBA de 2001, pero ahora las leyendas del baloncesto están uniendo fuerzas para revivir la marca Reebok que ayudaron a convertir en icónica.

En la docuserie de Netflix, ‘Power Moves’, que se estrenó esta semana, los miembros del Salón de la Fama intercambian camisetas por títulos ejecutivos, con O'Neal asumiendo el cargo de presidente de Reebok Basketball, mientras que Iverson asume el papel de vicepresidente. La serie de seis episodios ofrece una mirada detrás de escena de su misión de provocar un resurgimiento cultural para la compañía de zapatillas clásicas.

Ambos se enfrentaron en varias ocasiones

O'Neal, de 7 pies y 1 pulgada, se ve a sí mismo como una voz para los grandes hombres de hoy. Pero cuando se trata de llegar a los guardias rápidos y valientes de esta generación, sabe que no hay mejor embajador que Iverson, de 6 pies de estatura, cuyos zapatos característicos de los 90 siguen siendo un elemento básico en los círculos de los amantes de las zapatillas.

“No construí Reebok solo”, dijo O'Neal, quien ganó tres títulos consecutivos de la NBA con los Lakers de Los Ángeles y otro con el Heat de Miami. Firmó con Reebok en 1992 e hizo popular la marca con su primer zapato exclusivo, llamado Shaq Attaq.

El gigante apuesta todo a Reebok

Los zapatos característicos de Iverson, The Question and The Answer, fueron algunos de los más vendidos en la industria. Firmó un contrato de patrocinio y marketing de por vida con Reebok en el 2001.

En familia

“Necesitaba que A.I. fuera vicepresidente porque si eres un guardia, quieres ver a un guardia legendario”, dijo. “Quería hacer una serie que no tuviera guión. No pulido. Quería que fuera un trabajo de verdad”.

Iverson calificó la documentación de su papel en ayudar a revitalizar Reebok como un “momento de círculo completo” mientras trabajaba junto a O'Neal, a quien llama “hermano mayor”.

El escolta tuvo unos zapatos icónicos

“Tengo el honor de hacer esto con (Shaq), tener una relación con él”, dijo Iverson, el exescolta de los 76ers de Filadelfia, quien fue 11 veces All-Star y ganó el MVP de la liga en 2001, el mismo año en que O'Neal e Iverson se enfrentaron en las Finales de la NBA. Iverson era conocido por ser un escolta de baja estatura que jugaba con un corazón de gran tamaño.

“El tipo de cosas que aprendo de él, dentro y fuera de la cancha. Es simplemente un tipo hermoso”, dijo Iverson sobre O'Neal. “Se enfrenta a sus defectos. Las cosas que sentía que había hecho mal en la vida. La forma en que trata a su mamá. Todo eso se parece a lo que soy. Eso hace que esto sea especial”.

Ícono cultural

Reebok, fundada en 1895, se convirtió en un nombre familiar a principios de la década de 1990, gracias al escolta de los Boston Celtics, Dee Brown, y sus icónicas zapatillas Pump. La marca despegó a partir de ahí firmando importantes acuerdos con O'Neal e Iverson, asociándose con la NFL, NBA, NHL y MLB, e incluso entrando en el hip-hop con líneas exclusivas para Jay-Z y G-Unit de 50 Cent.

Pero el impulso cultural de Reebok comenzó a desvanecerse después de que Nike duplicó el poder de las estrellas con Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James. Adidas compró la compañía por 3.800 millones de dólares en 2006, con el objetivo de competir mejor con Nike a escala global.

En cambio, Reebok luchó por encontrar su equilibrio, perdiendo gradualmente su identidad tanto en el deporte como en el estilo.

“Ahora es el momento de que devolvamos a Reebok a la prominencia”, dijo O'Neal, quien desempeñó un papel clave en la adquisición de Reebok en 2021 por parte de Authentic Brands Group, donde es accionista. “Hay todas estas marcas competitivas, lo cual está bien. Hace que el trabajo sea más difícil. Pero para mí, todo es cuestión de motivación y de tratar de construir”.

Aprendizaje

‘Power Moves’ se sumerge en la estrategia de Reebok para mantenerse relevante, incluido el fichaje de estrellas en ascenso como el fenómeno de la WNBA, Angel Reese con el primer acuerdo de nombre, imagen y semejanza (NIL) de la marca. La serie también muestra cómo O'Neal se apoya en una sorprendente fuente de información sobre los atletas de hoy a través de su hijo, Shareef.

Inicialmente, Shaq estaba decidido a crear zapatillas de caña alta, hasta que una visita a un torneo masivo de la Unión Atlética Amateur, con casi 70 canchas, provocó un cambio. Shareef llevó a su padre a un lado y le explicó que las zapatillas de caña baja son la opción preferida de esta generación. Fue un momento en el que se le encendió la bombilla y ayudó a Shaq a entender y conectar mejor con los jugadores modernos.

“Tuve que darme cuenta de que mi camino no siempre es el correcto”, dijo Shaq. “A veces, la mejor manera de ser un líder efectivo es escuchar a los que realmente están en las trincheras”.

Iverson enfrentó a verdaderos monstruos de la NBA

Iverson cree que él y Shaq pueden ayudar a Reebok a recuperarse al devolver el mismo apoyo y la misma oportunidad que la marca les dio una vez.

“Vamos a mostrar nuestro amor a la marca que nos mostró amor”, dijo. “Estamos poniendo nuestros esfuerzos en lo que hicieron en mi vida. Reebok cuidó de mi familia, de mis amigos, de mí. Fue una jugada de poder. Estamos aquí para traerlo de vuelta”.

Fuente: Tribuna