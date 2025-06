Alcaraz y Sinner llevan ahora su gran rivalidad de Roland Garros a Wimbledon

Comparta este artículo

París, Francia.- Las conclusiones de la victoria de Carlos Alcaraz en el desempate en el quinto set sobre Jannik Sinner en la fascinante y récord final masculina del Abierto de Francia fueron múltiples y significativas.

Para iniciar, cualquiera que esté preocupado por cómo sobreviviría el tenis masculino en la era posterior a los Tres Grandes puede estar tranquilo. Alcaraz y Sinner presentaron el domingo cinco horas y media de evidencia de que el juego está en buenas manos, y que su rivalidad será, y tal vez ya lo sea, trascendente.

Tómalo de nada menos que una autoridad como Roger Federer. El retirado dueño de 20 títulos de Grand Slam, y rival de Rafael Nadal (22 majors) y Novak Djokovic (24), comenzó una publicación en las redes sociales declarando: “3 ganadores en París hoy”, luego enumeró a Alcaraz, Sinner y “el hermoso juego del tenis. ¡Qué partido!”.

El numero uno Sinner y el número dos, Alcaraz podrían renovar su rivalidad en Wimbledon

Este fue el 12do encuentro Alcaraz-Sinner, el primero en una gran final.

“Esperemos que no sea la última vez”, dijo Alcaraz. “Cada vez que nos enfrentamos... Los unos a los otros elevamos nuestro nivel a lo más alto”.

Sería impactante si no hubiera muchos más de estos por venir, tal vez tan pronto como en Wimbledon, donde el juego comienza el 30 de junio y Alcaraz, número 2 del mundo, es el dos veces campeón defensor.

Alcaraz tiene un gran futuro por delante

Su remontada contra el primer sembrado, Sinner de dos sets en contra, luego tres puntos de campeonato, para ganar 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2) no tuvo precedentes en Roland-Garros. Fue inolvidable. El entrenador de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, describió así lo mejor de su equipo: “Su fuerza es seguir creyendo todo el tiempo, hasta que se vaya la última pelota”.

Alcaraz, cinco títulos de Grand Slam y 22 años

Los cinco títulos de Grand Slam de Alcaraz a los 22 años, esa es la edad a la que Nadal, Bjorn Borg y Pete Sampras también llegaron a los cinco; Nadie lo ha hecho más joven, demuestra lo especial que es. También lo hace el récord de 5-0 del español en finales de Grand Slam, un comienzo de carrera superado entre los hombres solo por el 7-0 de Federer.

Sinner también es bastante bueno. El martes marca un año completo en el que ha ocupado el puesto número 1. Ha llegado a la final de sus últimos ocho torneos, una racha que Djokovic logró por última vez hace una década. Ha ganado tres majors. Ha ganado 47 de sus últimos 50 partidos.

Cabe destacar que esas tres derrotas fueron contra Alcaraz. Eso se remonta a los días en que Federer vencía a todos menos a Nadal.

Sinner había ganado 31 sets de Grand Slam seguidos hasta el momento en que estaba arriba 2-0 contra Alcaraz.

Lo que fue inconfundible para cualquiera que lo viera en persona en la Cancha Philippe-Chatrier o lo siguiera desde lejos en la televisión es que Alcaraz vs. Sinner es una visita obligada.

“El nivel”, dijo Alcaraz, “era una locura”.

Alcaraz y Sinner han ganado los últimos 6 títulos de Grand Slam

¿La opinión de Sinner?

“Estoy feliz de ser parte de esto”, dijo el italiano de 23 años. “Sería aún más feliz si tuviera... el gran trofeo”.

Al igual que con cualquier gran rivalidad (piense en Evert vs. Navratilova o Borg vs. McEnroe o Federer vs. Nadal, no se necesitan nombres de pila), Alcaraz vs. Sinner ofrece un choque de excelencia y un estudio de contrastes.

Sinner se afianzó como el número uno

Alcaraz muestra emoción, levantando los puños, señalando una oreja para pedir más ruido, gritando “¡Vamos!” Sinner es más bien contenido. Las largas extremidades de Sinner lo llevan a casi todas las pelotas. El motor de Alcaraz alcanza velocidades que nadie puede igualar. El golpeo de la pelota de Sinner es puro. Las dejadas de Alcaraz son legendarias. Ambos martillan golpes de fondo que dejan a los oponentes exasperados y a los espectadores jadeando.

Ambos pueden mejorar. Sinner nunca ha ganado un partido que haya durado cuatro horas. Alcaraz pierde la concentración en ocasiones.

Ambos están ansiosos por mejorar. Cuando Sinner regresó de una suspensión de tres meses por dopaje el mes pasado, introdujo una nueva postura de devolución en ángulo. Alcaraz modificó su técnica de saque y revés.

¿Quién sabe qué alturas puede alcanzar cada uno? Se repartieron los últimos seis trofeos de Grand Slam y ocho de los últimos 11.

Federer lo predijo

Roger Federer lo vio venir.

Durante una entrevista con The Associated Press en diciembre de 2019, Federer predijo que alguien ganaría un major tras otro de la forma en que él, Nadal y Djokovic lo hicieron. Simplemente no sabía que habría un Big Two haciéndolo.

“Va a suceder, inevitablemente”, dijo Federer. “Y casi no va a ser tan difícil, tal vez... Porque los jugadores habrán visto lo que hicimos. Y no vieron a un solo tipo haciéndolo, una vez cada 30 años. Vieron como a tres tipos haciéndolo, en el menor tiempo posible... Los jugadores van a creer más”.

Fuente: Tribuna