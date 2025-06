Brasil busca sellar su boleto a la Copa del Mundo con el debut de Ancelotti en casa

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- Brasil, en el primer partido en casa del ciclo de Carlo Ancelotti, enfrenta este martes al difícil Paraguay de Gustavo Alfaro con el objetivo de mostrar evolución y garantizar un cupo en el Mundial de 2026.

Ancelotti tendrá una dura prueba en 'casa'

En esta misma jornada, Ecuador, segundo lugar puede conseguir su boleto si gana en Perú. Brasil, que ocupa el cuarto lugar, o Paraguay, que ocupa el tercer lugar, podrían asegurar un lugar en el torneo mundial del próximo año con una victoria en Sao Paulo, siempre y cuando Venezuela pierda ante Uruguay.

Si Venezuela empata, cualquiera de los dos equipos también podría clasificarse con una victoria si el campeón defensor Argentina, que ya se clasificó, vence a Colombia.

El partido más esperado de la ronda es en Sao Paulo, donde Carlo Ancelotti debutará como local como seleccionador de Brasil, que empató 0-0 con Ecuador la semana pasada y está a dos puntos de Paraguay en la clasificación.

La Argentina de Lionel Messi se enfrenta a Colombia en Buenos Aires en un partido en el que el entrenador Lionel Scaloni seguirá sumando profundidad a su plantel.

Messi y Argentina reciben a Colombia

Las dos últimas jornadas de clasificación de Sudamérica son en septiembre. Los seis mejores equipos obtienen cupos directos para la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo que quede en el séptimo lugar va a un repechaje internacional.

Debut de Ancelotti en casa

Los cambios de Ancelotti para apuntalar la defensa en Ecuador funcionaron. El defensa Alexsandro tuvo un partido impresionante en su debut y el veterano centrocampista Casemiro ayudó a bloquear a los anfitriones.

Se esperan más cambios el martes, el día en que Ancelotti cumple 66 años. El delantero Richarlison perdió su lugar en la alineación titular ante Matheus Cunha durante el entrenamiento, y se espera que el adolescente Estêvão deje paso en la banda izquierda a Raphinha, quien fue suspendido la semana pasada. También se espera que Ancelotti reemplace al mediocampista Gerson por el extremo Gabriel Martinelli.

“Tuvimos el tiempo necesario en esos días para preparar los dos partidos, un poco menos contra Ecuador. El equipo está fresco, tendremos todas las herramientas para hacerlo bien mañana”, dijo Ancelotti el lunes. “Raphinha nos da una movilidad muy importante. Eso puede ser clave para desbloquear el partido de mañana”.

Casemiro disfrutó del éxito con Ancelotti en el Real Madrid, pero ha dicho que su regreso a la selección después de más de un año de ausencia se debe a sus actuaciones en el Manchester United.

“Estoy contento de estar de vuelta y de volver a jugar bien, quiero enfatizar eso”, dijo Casemiro. “No estoy aquí porque conozca al entrenador, sino porque me lo merezco. Este fue sin duda uno de los años más importantes de mi carrera”.

Paraguay será un duro desafío para Brasil. Desde que asumió el entrenador Gustavo Alfaro, los paraguayos llevan nueve partidos invictos. Alfaro ya ha igualado el récord de puntos de clasificación de Paraguay establecido por el entrenador Paulo César Carpegiani en la campaña para la Copa del Mundo de 1998 en Francia.

Ojos en Venezuela

Como el único equipo sudamericano que nunca ha llegado a la Copa del Mundo, Venezuela estará bajo presión adicional en el Estadio Centenario contra Uruguay, que ocupa el quinto lugar.

Una victoria de Venezuela y el entrenador Fernando Batista casi asegurará el séptimo lugar y aumentará sus posibilidades de pelear por un lugar directo. Una derrota de Venezuela podría darle a Bolivia la oportunidad de pujar por el puesto de repechaje internacional.

Venezuela tendrá una difícil visita a Uruguay

“Tenemos tres finales en las que no podemos pasar por alto, no podemos fallar. Estamos listos para eso”, dijo Batista. “Estamos enfocados en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles”.

Uruguay ha sufrido una mala racha sin victorias en sus últimos cuatro partidos de clasificación. Una victoria en casa ante Venezuela es clave para que el equipo recupere la confianza.

El entrenador Marcelo Bielsa, quien ha estado enfrentándose con los jugadores de Uruguay desde la Copa América el año pasado, asumió parte de la culpa por el mal desempeño en la derrota por 2-0 ante Paraguay.

“Realmente me siento responsable de la situación del equipo porque el problema es la falta de creación de oportunidades de gol, y mi posición ante este problema es proponer soluciones”, dijo Bielsa. “Tengo jugadores que son especiales en sus clubes, pero no pueden hacerlo en la plantilla que tengo... No tengo otra opción que reconocer mi falta de eficiencia”.

Fuente: Tribuna