Los 49ers dan vuelta a la página de una decepcionante temporada 2024 para ellos

Santa Clara, Estados Unidos.- Las vibraciones estaban apagadas desde el inicio de la temporada pasada para los 49ers de San Francisco. Las disputas contractuales proporcionaron una nube sobre el equipo durante la primavera y el verano, la resaca del Super Bowl y una tercera temporada baja corta consecutiva agotaron algo de energía y la falta de rotación de la plantilla llevó a cierto estancamiento alrededor de los Niners.

Shanahan reconoce que quedaron a deber

Esos factores y una serie de lesiones convirtieron a un contendiente al Super Bowl en un contendiente de 6-11, lo que llevó al entrenador Kyle Shanahan a entregar un mensaje contundente al final de la temporada sobre lo que debía cambiar en 2025.

También les hizo falta un Christian McCaffrey sano

“Sentí que los muchachos no estaban listos para regresar”, dijo Shanahan sobre la temporada 2024. “Lo entendí. Pero les dije que este año no lo voy a entender realmente. No es que eso estuviera bien o mal, pero no podía comprenderlo. Nos vamos cinco semanas antes. Todos sabemos lo decepcionados que estamos y muchos de nosotros hemos jugado mucho al futbol aquí. Pero vamos a tener un equipo que no sabe lo que hemos hecho en el pasado o cómo ustedes han ganado muchas cosas, tenemos que mostrarles”.

Enfocados

A medida que los 49ers comienzan su última semana del programa de temporada baja el lunes, el cambio ha sido palpable.

El equipo pudo resolver sus principales preguntas contractuales a principios de la temporada baja al llegar a extensiones con el mariscal de campo Brock Purdy, el apoyador Fred Warner y el ala cerrada George Kittle sin ningún drama o acritud.

La asistencia al programa voluntario de temporada baja fue alta, con la mayoría de los jugadores clave disponibles para ayudar a enseñar a los novatos y otros recién llegados el estándar de cómo operan los 49ers. El tackle izquierdo estelar Trent Williams fue uno de los pocos jugadores notables que no estuvo disponible para la primera semana de prácticas en el campo, pero regresó a la ciudad la semana pasada.

Warner también se arregló sin dificultades

Shanahan enfatizó la importancia de presentarse en abril y los jugadores escucharon, lo que llevó a la exitosa primavera. Shanahan dijo que no tuvo que hacer ninguna solicitud después de la reunión de fin de temporada y los jugadores dijeron que no había necesidad de una discusión grupal para asegurarse de que todos estuvieran comprometidos para esta temporada.

“No pensé que tuviéramos que hacer todo eso”, dijo Warner. “Kyle hizo hincapié en eso al final de la temporada pasada cuando dijo lo importante que era estar de vuelta para esta fase debido a cómo fue la temporada pasada, y sabíamos en lo que nos estábamos metiendo con un grupo completamente nuevo, muchos jugadores jóvenes. Todos tomamos la decisión por nuestra cuenta de volver aquí”.

A corregir errores

La urgencia que puede haber faltado a veces en 2024 está de regreso esta temporada baja, ya que los Niners quieren evitar cualquier tipo de repetición de la decepción del año pasado.

San Francisco había perdido en los juegos por el título de la NFC después de las temporadas 2021 y 2022 y luego se quedó corto en el Super Bowl en la temporada 2023, perdiendo el juego por el título en tiempo extra ante los Kansas City Chiefs.

Esas carreras profundas llevaron a una reducción del tiempo libre, y algunos jugadores eligieron el descanso en lugar de apresurarse a regresar para estar disponibles durante todo el programa de temporada baja.

Kittle se enfoca en mejorar más esta campaña

Ese no fue el caso esta primavera, ya que el equipo planea incorporar varios titulares nuevos en ambos lados del balón luego de una purga de plantilla en marzo.

“Cuando tu temporada termina y no estás llegando a los playoffs, tu deseo de estar de vuelta en el edificio y quitarte ese sabor de boca, creo que se acelera”, dijo Kittle. “Los muchachos quieren volver. Cuando juegas a mediados de febrero, necesitas un mes extra. Es por eso que muchos chicos no se presentan a la fase dos o cosas así. Pero hay una importancia de la fase uno, el trabajo en equipo. Kyle quería que volviéramos. Creo que los muchachos iban a estar aquí de todos modos porque estaban listos para volver y jugar al futbol”.

