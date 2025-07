Anisimova sorprende a Sabalenka y se enfrenta a Swiatek en la final de Wimbledon

Londres, Inglaterra.- Hace poco más de dos años, Amanda Anisimova se tomó un descanso del tenis debido al agotamiento. Hace un año, en su camino de regreso al juego, la estadounidense tuvo que pasar por la clasificación para Wimbledon porque su clasificación 189 era demasiado baja para entrar automáticamente en el cuadro principal.

Mira ahora: Anisimova es finalista de Grand Slam por primera vez después de derrotar a la número uno del ranking Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 en un convincente partido en la cancha central el jueves.

En la final del sábado, Anisimova se enfrentará a Iga Swiatek, quien es cinco veces campeona de Grand Slam, pero avanzó a su primer partido por el título en el All England Club con una victoria por 6-2, 6-0 sobre Belinda Bencic.

Swiatek fue dominante en todo momento, nunca dejó que Bencic se metiera a la semifinal y cerró las cosas en 71 minutos con servicios de hasta 119 millas por hora y el doble de tiros ganadores, 26, como errores no forzados, 13.

“El tenis me sigue sorprendiendo. Pensé que había vivido todo, a pesar de que soy joven. Pensé que había vivido todo en la cancha. Pero no tuve la experiencia de jugar bien en hierba”, dijo Swiatek. “Es la primera vez”.

Tiene marca de 5-0 en finales de Grand Slam (4-0 en la arcilla del Abierto de Francia, 1-0 en las canchas duras del Abierto de Estados Unidos), pero solo una vez había llegado hasta los cuartos de final en Wimbledon hasta ahora. Ha pasado más de un año desde que Swiatek ganó un título en cualquier lugar, parte de la razón por la que la polaca de 24 años cedió el primer puesto del ranking a Sabalenka en octubre y es la cabeza de serie número 8 esta quincena.

La ganadora del sábado será la octava campeona consecutiva de Wimbledon femenino.

Indescriptible

Anisimova, 13ra cabeza de serie, nacida en Nueva Jersey y criada en Florida, jugaba su segunda semifinal de Grand Slam después de perder en esa etapa en el Abierto de Francia de 2019 a los 17 años.

“Esto no se siente real en este momento”, dijo Anisimova después de terminar el concurso de 2 horas y 36 minutos con un golpe ganador de derecha en su cuarto punto de partido. “Me estaba muriendo absolutamente ahí fuera. No sé cómo lo saqué”.

En mayo de 2023, Anisimova se tomó un tiempo libre, diciendo que había estado “luchando con mi salud mental” durante casi un año.

Ahora, con 23 años, está jugando tan bien como siempre, sus golpes de fondo nítidos, particularmente en el lado del revés, son tan fuertes y suaves como los de cualquiera. Está garantizado que entrará en el top 10 del ranking de la WTA por primera vez la próxima semana, sin importar lo que suceda en el partido por el título.

“Si me hubieras dicho que estaría en la final de Wimbledon, no lo hubiera creído”, dijo Anisimova entre risas. “Al menos no tan pronto, porque ha pasado un año desde que regresé y estar en este lugar no es fácil... Estar en la final es simplemente indescriptible, honestamente”.