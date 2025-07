Crow-Armstrong es el cachorro que más rápido alcanza la marca de 25-25

Comparta este artículo

Minneápolis, Estados Unidos.- El jardinero central All-Star Pete Crow-Armstrong ha agregado algunos logros más a su gran temporada con los Chicago Cubs.

Con dos jonrones que impulsaron una victoria por 8-1 sobre los Minnesota Twins el jueves, el jugador de 23 años registró su quinto juego de múltiples jonrones en su juego número 92 esta temporada. Esa es la mayor cantidad para un jugador de los Cubs desde que Derrek Lee tuvo ocho en 158 juegos en 2005.

El jardinero festeja uno de sus vuelacercas

Crow-Armstrong también se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas que más rápido alcanza la marca de 25 jonrones y 25 robos en una temporada. Eric Davis (69 juegos en 1989), Alfonso Soriano (91 juegos en 2002) y Bobby Bonds (91 juegos en 1973) fueron los únicos que llegaron en menos juegos.

“Solo me he sentido humilde por los nombres con los que me mencionan”, dijo Crow-Armstrong.

El juego

Crow-Armstrong se fue de 4-3 con tres anotadas y tres impulsadas contra los Mellizos. Terminó la serie en el tercer lugar de la MLB con 27 robos, empatado en el sexto lugar con su compañero Seiya Suzuki con 25 jonrones, empatado en el cuarto lugar con su compañero Kyle Tucker con 67 carreras anotadas y séptimo con 70 carreras impulsadas.

Crow-Armstrong, cuya irrupción en la primera mitad le valió un lugar como titular en el equipo All-Star de la Liga Nacional, se fue de 4-3 con tres anotadas y tres impulsadas para ayudar a los Cubs a evitar una barrida de tres juegos.

Colin Rea (7-3) ganó su tercera apertura consecutiva con una labor de tres hits en siete entradas, su mayor cantidad de la temporada, y el nativo de Minnesota Michael Busch agregó dos carreras impulsadas. Rea permitió solo un jonrón de Kody Clemens en la quinta entrada, y el derecho de 35 años tuvo su apertura más larga desde siete entradas en blanco para Milwaukee el 18 de agosto pasado.

Dansby Swanson conectó un doble y anotó con un sencillo de Nico Hoerner en la segunda entrada para darle a los Cachorros su primera ventaja de la serie, y siguieron aprovechándose durante las cinco entradas contra el abridor de los Mellizos, Chris Paddack (3-8).

Fuente: Tribuna