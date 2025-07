Directivos de Orlegi Sports respaldan a Alejandro Irarragorri en caso Santos Laguna.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante el litigio que enfrenta Santos Laguna, directivos de Orlegi Sports han manifestado su respaldo a Alejandro Irarragorri, aclarando que se trata de un tema institucional y reiterando la atención permanente de Irarragorri en las actividades de los clubes.

Alfonso Villalva, CEO de Orlegi Sports, y David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, se pronunciaron públicamente sobre el litigio entre el Club Santos Laguna y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mostrando su respaldo a Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del grupo. Los directivos coincidieron en señalar que el tema es estrictamente institucional y que Irarragorri continúa cumpliendo sus responsabilidades dentro de la organización.

Alfonso Villalva: “Es un tema de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri no tiene ningún problema en lo personal”

En una primera intervención pública, el CEO de Orlegi Sports, Alfonso Villalva Peniche, explicó que el litigio entre Santos Laguna y el SAT se trata de una diferencia de criterios fiscales que ha tomado un rumbo mediático poco habitual. Aclaró que Alejandro Irarragorri no enfrenta ningún proceso legal a título personal, y que su mención responde únicamente a su rol institucional al momento en que se originó la controversia.

“Es un tema de interpretación sobre cómo se aplican ciertas reglas fiscales. Nosotros confiamos en los tribunales y en las instituciones. Alejandro Irarragorri no tiene una disputa personal con nadie; esto corresponde únicamente a Santos Laguna como entidad jurídica”, afirmó Villalva, señalando que el equipo legal del club está a cargo del proceso y que el grupo está actuando con respeto a la ley y total transparencia.

Santos Laguna reafirma postura institucional y compromiso con la legalidad

Desde las primeras versiones públicas del caso, Santos Laguna emitió un comunicado oficial en el que reiteró que ha actuado en estricto apego a la legalidad y que no existe fundamento jurídico sólido para las versiones difundidas sobre una supuesta orden judicial en contra de Alejandro Irarragorri.

“Lamentable que asuntos administrativos y/o de interpretación relacionados con el Club Santos Laguna se trasladen al ámbito penal”, aclaró el club ante las acusaciones realizadas contra Alejandro Irarragorri.

Santos Laguna explicó que una audiencia vinculada al caso fue cancelada por el juez y reprogramada sin que existiera notificación formal a Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports. Por lo tanto, considera que no hay sustento para medidas procesales en su contra. En su mensaje, Santos Laguna enfatizó su respeto al debido proceso y subrayó que cualquier diferencia fiscal debe resolverse en instancias administrativas.

David Guerra: “Alejandro Irarragorri está fuerte, implicado y en comunicación constante”

Posteriormente, David Guerra, presidente ejecutivo de Real Sporting de Gijón, reafirmó públicamente el respaldo del grupo a Alejandro Irarragorri. En declaraciones a medios de comunicación, Guerra señaló que Irarragorri continúa participando activamente en las decisiones estratégicas del grupo y mantiene su involucramiento diario con los clubes, incluido Santos Laguna.

“Está fuerte, implicado, como siempre, y en comunicación constante. Que no lo veamos físicamente no significa que no esté presente. Alejandro Irarragorri sigue trabajando con todos nosotros todos los días”, expresó Guerra.

Por último, el presidente del conjunto sportinguista fue enfático en mencionar que el asunto legal que vive Santos Laguna es un caso meramente del club y que este se ha abordado de manera oportuna por el equipo legal. “Es una situación que viene de Club Santos Laguna y la estrategia judicial está definida. Lo que nos toca a nosotros es continuar construyendo este Sporting de presente y futuro con ese compromiso del Grupo Orlegi", concluyó David Guerra.