Julio César Chávez defiende a su hijo pero admite relación con narcos: "Es todo, menos delincuente"

Ciudad de México.- En una reciente entrevista, el campeón mexicano Julio César Chávez Jr. defendió su postura de continuar afirmando que su hijo, Julio César Chávez Jr., es inocente, luego de una semana arrestado en Estados Unidos por presuntamente estar en ese país de forma ilegal y además tras ser señalado de haber sido colaborador con el Cártel de Sinaloa.

Aunque aún no hay certeza sobre el caso, las versiones que apuntan a un posible traslado de Estados Unidos a México. En ese sentido, el comentarista deportivo de TV Azteca explicó que de concretarse la deportación, ya cuenta con representantes listos para enfrentar cualquier proceso legal en territorio mexicano. Como se sabe, la FGR anunció que tiene una orden de aprehensión en contra de Chávez Jr. por presuntos nexos con el crimen organizado.

Platicando con reporteros de El Heraldo de México, Chávez reconoció que la situación que atraviesa su heredero es compleja debido a la gran cantidad de versiones que circulan. "Sí, está complicada por tantos dimes y diretes. Que unos dicen otra cosa, pero se habla muchas cosas. Pero mira, estamos tranquilos, gracias a Dios porque sabemos de la inocencia de mi hijo", dijo el nacido en Culiacán, Sinaloa.

Julio César Chávez Jr continúa detenido en Estados Unidos

El ídolo del boxeo también respondió a quienes señalan que su vástago tiene vínculos con personas que realizan actos criminales. En ese sentido, Chávez admitió que, para ellos, es inevitable interactuar con individuos involucrados en esos temas, pero subrayó que eso no implica culpabilidad. "Que conoce a mucha gente que anda en esas cosas, pues sí, vivimos en Culiacán. Entonces sería imposible no conocer a esa gente que andan en cosas ilícitas, pero eso no indica nada".

Asimismo, Julio César declaró que incluso él llegó a relacionarse con narcos, pero eso no significa nada: "Yo también en mi tiempo conocí a todo el mundo. Y gracias a Dios nunca, se me decía que andaba en esto y todo, pero la verdad no, estamos tranquilos que las autoridades van a actuar bajo la ley, o sea, y vamos a pelear", afirmó. Finalmente, el expugilista reiteró que confía en que los encargados de impartir justicia procederán de forma legítima y que su familia está lista para enfrentar cualquier escenario legal.

Porque mi hijo, gracias a Dios, será todo lo que tú quieras, pero menos delincuente. Y ya estamos preparados por si mi hijo llega para acá, ya tenemos los abogados y todo. Vamos a pelear bajo la ley de México, si es que a mi hijo lo trasladan acá", concluyó.

Fuente: Tribuna