Taylor y Serrano se enfrentan por tercera vez en su histórica rivalidad

Nueva York, Estados Unidos.- Katie Taylor recuerda los minutos previos a su primera pelea con Amanda Serrano, cuando salió de su vestuario en el Madison Square Garden para encontrarse con una multitud que gritaba y agotó las entradas y era más grande y ruidosa que cualquier cosa que hubiera imaginado.

“Creo que fue probablemente la caminata más larga por el ring en la historia, la primera pelea”, dijo Taylor. “No creo que vuelva a pasar tanto tiempo, pero solo estaba tratando de asimilar la atmósfera”.

Ella y Serrano han peleado dos veces, dos de los mejores y más significativos eventos en la historia del boxeo femenino. Regresan al Madison Square Garden el viernes por la noche para encabezar la primera cartelera femenina en la arena para la esperada conclusión de una rivalidad que ha elevado su deporte, ha creado oportunidades que nunca antes habían existido para las peleadoras y hasta ahora ha entregado todo excepto una victoria de Serrano.

“Siento que incluso después de la primera pelea no pensé que iba a ser más grande que eso, pero aquí estamos”, dijo Taylor. “Esta pelea es incluso más grande que las dos últimas y estar encabezando una cartelera tan grande, encabezar una cartelera femenina es un privilegio absoluto. Es una situación increíble y este es el tipo de noches con las que realmente soñé cuando era niña, estar en esta posición y encabezar un gran espectáculo como este”.

Taylor (24-1, 6 KOs), la medallista de oro olímpica de 2012 de Irlanda, volverá a defender sus títulos de peso superligero contra Serrano (47-3-1, 31 KOs), la campeona mundial de siete divisiones de Puerto Rico que reside en las cercanías de Brooklyn, en la cartelera que se transmitirá en Netflix.

Taylor todavía estaba peleando en las 135 libras cuando superó a Serrano por decisión dividida en su primera pelea el 30 de abril de 2022. Ganó una decisión unánime en la revancha en noviembre pasado, cuando pelearon en el estadio de los Dallas Cowboys antes de la victoria de Jake Paul sobre el miembro del Salón de la Fama, Mike Tyson.

Serrano estaba más decepcionada por el último resultado, sabiendo que la primera pelea podría haber ido de cualquier manera, pero creyendo que había hecho más que suficiente para ganar la segunda, especialmente después de que a Taylor le descontaron un punto por un cabezazo que obligó a Serrano a lidiar con un corte sangriento durante el resto de la pelea.

“Obviamente los jueces no me vieron ganar la pelea, así que algo tiene que cambiar y estoy preparada para eso”, dijo Serrano. “Eso es lo que hicimos en el campo de entrenamiento. Voy a usar mi cabeza, pero no de la forma en que se usó conmigo, pero voy a ser más inteligente”.

Parece difícil de recordar ahora, pero los organizadores no estaban seguros de cuán grande podría ser un combate de boxeo femenino antes de la primera pelea entre Taylor y Serrano. Los planes preliminares eran organizar la pelea en el teatro más pequeño de MSG antes de decidir que pertenecía a la sala grande, aunque no iban a abrirla por completo hasta que la demanda de boletos mostrara que necesitaban hacer que todos los asientos estuvieran disponibles.

No hay duda ahora, no después de que atrajeron a casi 20 mil fanáticos esa noche y la cartelera Tyson-Paul tuvo 108 millones de espectadores en vivo en Netflix, muchos de ellos sabiendo que Serrano-Taylor, no el evento principal muy publicitado, había sido lo más destacado del espectáculo.

Esta cartelera presenta a algunas de las mejores peleadoras del boxeo femenino, incluida la campeona de las 130 libras Alycia Baumgardner (15-1, 7 KOs) contra la invicta Jennifer Miranda (12-0, 1 KO), quien también es actriz en España; y Savannah Marshall (13-1, 10 KOs), cuya única derrota es ante la superestrella femenina Claressa Shields, en un combate de unificación de peso súper mediano contra Shadasia Green (14-1, 11 Kos).

Es tan profundo que Chantelle Cameron (20-1, 8 KOs), quien le propinó a Taylor su única derrota, ni siquiera está en la parte principal de la cartelera que presenta tres peleas por el título indiscutible.

“Creo que cualquiera, si les das un bolígrafo y papel para que escriban el lugar de sus sueños, y lo que Katie y Amanda representan de sí mismas, como seres humanos, no solo boxeadoras, es una bendición ser parte de eso”, dijo la inglesa Ellie Scotney (10-0), quien se enfrenta a la mexicana Yamileth Mercado (24-3, 5 KOs) en una pelea por el título de las 122 libras.

Taylor y Serrano tienen una relación respetuosa y se empaparon de los aplausos del brazo después de su primera pelea. Pero parecen estar cansándose la una de la otra a medida que llegan a su pelea de trilogía, y Serrano dijo que Taylor se retractó de un acuerdo para pelear este combate con asaltos de tres minutos, en lugar del formato de dos minutos que es estándar en la mayoría de los combates femeninos sancionados.

