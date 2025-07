Alcaraz se medirá a Sinner en la final de Wimbledon, una revancha de Roland Garros

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Primero, Carlos Alcaraz hizo su parte para preparar la revancha de Grand Slam, evitando a duras penas un quinto set y superando a Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) en las semifinales el viernes para acercarse a una victoria de un tercer campeonato consecutivo de Wimbledon.

Luego fue el turno de Jannik Sinner de cumplir con su parte del trato, y abrumó a un Novak Djokovic que no estaba en plena forma por 6-3, 6-3, 6-4 para llegar a la final en el All England Club por primera vez.

Así que prepárense para el domingo: el número uno Sinner contra el dos, Alcaraz por el título en las canchas de césped de Wimbledon, exactamente cinco semanas después de su fascinante y notable final en la arcilla roja del Abierto de Francia.

Sinner tomó una ventaja de dos sets en ese partido de Roland Garros, luego tuvo un trío de puntos de partido, antes de que Alcaraz remontara para ganar después de 5 horas y 29 minutos llenos de brillantez de ambos.

“El mejor”

Cuando se le pidió que reflexionara sobre lo sucedido en París, Alcaraz comenzó diciendo: “Probablemente el mejor”, y luego se interrumpió.

“Quiero decir, 'probablemente', no. Fue el mejor partido que he jugado hasta ahora. No me sorprende que me haya llevado al límite. Espero que el domingo, estar en el límite, estar en la línea. Va a ser un gran día, una gran final. Estoy emocionado por ello”, dijo Alcaraz, hablando en nombre de cualquiera que pudiera haber prestado atención a ese clásico en Roland-Garros.

El español se medirá de nuevo a Sinner

“Solo espero no volver a estar cinco horas y media en la cancha”, agregó con una sonrisa. “Si tengo que hacerlo, lo haré. Pero creo que va a ser genial”.

“Esperemos que sea un buen partido, como el último”, dijo Sinner. “No sé si mejorará, porque no creo que sea posible”.

Sinner y Alcaraz dominan el tenis

Sinner, un italiano de 23 años, y Alcaraz, un español de 22 años, son de lejos los líderes del tenis masculino, y están en la cima de sus poderes en este momento. Este será el séptimo torneo importante consecutivo ganado por uno u otro.

Alcaraz tiene marca de 5-0 en finales de Grand Slam. Sinner posee tres trofeos importantes.

“Las cosas que estamos haciendo ahora son geniales para el tenis”, dijo Alcaraz.

Lleva una racha de 24 victorias consecutivas, la mejor de su carrera, hasta el domingo. Sinner estará en su cuarta final de Grand Slam consecutiva, después de ganar el Abierto de Estados Unidos en septiembre pasado y el Abierto de Australia en enero.

Fuente: Tribuna