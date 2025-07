Djokovic dice que planea volver a jugar Wimbledon, al menos una vez más

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Novak Djokovic quiso dejar esto en claro después de perder el viernes ante Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon: esta no fue una actuación de despedida. Djokovic tiene la intención de volver a competir en el All England Club.

Su derrota por 6-3, 6-3, 6-4 en la cancha central contra Sinner, número uno del mundo, puso fin al último intento de Djokovic de empatar el récord masculino de Roger Federer de ocho campeonatos en Wimbledon y reclamar un título de Grand Slam número 25 sin precedentes en general.

El serbio ya siente el peso de los años

Djokovic no pudo competir a su mejor nivel, dos días después de sufrir lo que describió como una caída “desagradable” e “incómoda” en el último juego de su victoria en cuartos de final.

“No quiero hablar en detalles sobre mi lesión y solo quejarme por no haber logrado jugar lo mejor que puedo”, dijo Djokovic el viernes. “Me siento decepcionado de no haber podido moverme tan bien como pensé o esperaba que lo hiciera”.

Fue visitado por un entrenador antes del tercer set para recibir tratamiento en la parte superior de la pierna izquierda, ganó los siguientes tres juegos y estuvo a un punto de una ventaja de 4-0, pero perdió seis de los últimos siete juegos.

Mermado por las lesiones

“Todos vimos, especialmente en el tercer set, que estaba un poco lesionado”, dijo Sinner, quien se enfrentará al número dos Carlos Alcaraz en la final del domingo. “Ha estado en una situación muy difícil”.

Antes de esta quincena, Djokovic dijo que pensó que el torneo sobre césped le daba su mejor oportunidad de ganar otro Grand Slam. Su más reciente fue en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

Sinner reconoce que su rival no estaba en plena forma

En el siguiente evento de Grand Slam, el Abierto de Australia 2024, Djokovic perdió ante Sinner. En el Abierto de Francia unos meses después, Djokovic tuvo que retirarse antes de los cuartos de final porque se rompió el menisco de la rodilla derecha y necesitó cirugía. Luego, un mes después en Wimbledon, perdió ante Alcaraz en la final, su sexta aparición consecutiva en el partido por el título del torneo, y la segunda derrota consecutiva ante Alcaraz.

Djokovic se retiró en las semifinales de los tres Grand Slams de esta temporada hasta ahora, renunciando debido a un desgarro en el tendón de la corva después de un set en esa ronda en Melbourne Park, luego perdió ante Sinner en Roland-Garros y nuevamente el viernes.

Es la edad

Cuando terminó su derrota más temprana en Wimbledon desde 2017, Djokovic recogió sus cosas y, mientras caminaba hacia el vestuario, hizo una pausa para responder a una ovación de pie con una sonrisa, un saludo y un pulgar hacia arriba para la multitud.

Fue atendido por un fisioterapeuta durante su partido

Un reportero preguntó más tarde si Djokovic sentía que había tenido mala suerte debido a los repetidos problemas de lesiones.

“No creo que sea mala suerte. Es solo la edad, el desgaste del cuerpo. Por mucho que me esté cuidando, la realidad me golpea ahora mismo, el último año y medio, como nunca antes, para ser honesto”, respondió Djokovic, negando con la cabeza. “Es difícil para mí aceptar eso, porque siento que cuando estoy fresco, cuando estoy en forma, todavía puedo jugar un tenis realmente bueno. Lo he demostrado este año”.

