La RAZÓN por la que Real Madrid NO jugará por tercer lugar del Mundial de Clubes 2025; ¿FIFA los MULTA?

Estados Unidos.- Este domingo 13 de julio de 2025 se jugará el partido de la gran final del Mundial de Clubes 2025 entre el París Saint-Germain y el Chelsea, un encuentro por el que los fanáticos están muy emocionados. Por otra parte, ha sorprendido bastante que el Real Madrid no jugará un partido por el tercer lugar contra el Fluminense; aquí te contamos la razón y las implicaciones o multas que podría tener el equipo de los blancos comandado por Xabi Alonso.

Es importante decir que el torneo del Mundial de Clubes 2025 ha sido constantemente tendencia durante las últimas tres semanas, pues han sido bastantes las sorpresas, como el hecho de que muchos equipos que no eran considerados rivales tan fuertes supieron enfrentar con dignidad a grandes clubes; tal fue el caso del pasado 19 de junio cuando el Botafogo derrotó 1-0 al PSG.

Entre estas sorpresas está la eliminación, en la fase de semifinales, de uno de los equipos de futbol más grandes de la historia: el Real Madrid. Los merengues fueron eliminados por el PSG el pasado miércoles 9 de julio; los de Luis Enrique derrotaron 4-0 a los de Xabi Alonso. Es así que el PSG pasó a la gran final y deberá enfrentarse al Chelsea, que dejó fuera al Fluminense, en un partido 0-2 donde los brasileños poco pudieron hacer. Comúnmente, además de la gran final, se tiene un duelo por el tercer lugar, donde el Real Madrid debería jugar contra el Fluminense, pero en esta ocasión no será así.

¿Por qué no jugará el Real Madrid por el tercer puesto?

Aunque el partido por el tercer puesto es una tradición y casi una regla no escrita, en esta ocasión fue la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como FIFA, la que decidió que no se jugaría con el fin de evitar la saturación en el calendario. Pues, además del Mundial de Clubes, muchos de los equipos tienen otros torneos más regionales con los que deben cumplir. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no descartó que en un futuro sí pueda realizarse este partido; si hubiese sido el caso, el Real Madrid debería ir contra el Fluminense, pero no fue así.

¿Por qué multarían al Real Madrid?

Por otra parte, la FIFA buscaría que los merengues paguen una multa de 112,500 dólares. Esto se debería a que, según reportes especializados y periodistas conocedores de la fuente, la FIFA estableció un reglamento de descuentos por multa. Por cada tarjeta amarilla se deben pagar 12,500 dólares; por cada expulsión de doble amonestación se debe desembolsar 18,770 dólares; por una tarjeta roja directa son 25,000 dólares y por conducta antideportiva son 18,770 dólares. En total, el equipo de Kylian Mbappé tendría que pagar un aproximado de 2,100,000 pesos mexicanos.

¿Dónde ver la final?

La final entre el PSG y el Fluminense se disputará este domingo 13 de julio a las 12:00 horas (tiempo Pacífico) y se podrá ver gratis por la plataforma de DANZ.

