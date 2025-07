Home Run Derby 2025: ¿Dónde y a qué hora ver a Cal Raleigh en la fiesta de cuadrangulares?

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- El Home Run Derby se llevará a cabo en unos días más y TRIBUNA te trae todos los detalles para que no te pierdas uno de los eventos mas atractivos en MLB. Teoscar Hernández, actual campeón del certamen decidió no participar en la edición del 2025 por lo cual, habrá un nuevo ganador este año. Ken Griffey Jr, David Ortiz, Vladimir Guerrero, Giancarlo Stanton y Aaron Judge son algunos de los peloteros más destacados en ganar esta competencia, la cual remonta hasta 1985 como su primera edición.

Formato de competencia:

El formato consta de ocho participantes, tres de la Liga Nacional y cinco de la Liga Americana, mismo que se divide en tres rondas. En la primera ronda, cada concursante cuenta con 45 lanzamientos, los cuales deberán realizarse en tres minutos o menos. Al concluir el tiempo o los lanzamientos, los participantes acceden a una bonificación de 3 outs (Out se considera cualquier swing que no termine en cuadrangular) y si logra conectar un home run de más de 425 pies, es acreedor de un out extra.

En caso de contar con un empate, avanzará el participante con el batazo más largo. En esta ronda avanzan los cuatro participantes que cuenten con la mayor cantidad de cuadrangulares y los mismos se enfrentaran en dos llaves que conforman la semifinal.

La segunda ronda cuenta con las mismas reglas solo que en caso de empate en las llaves, se dará 60 segundos extras para sacar un ganador; los ganadores de ambas llaves se enfrentan en la final. La tercera ronda consta de 27 lanzamientos y un límite de tiempo de dos minutos con los mismos criterios de desempate de la ronda anterior. Después de este periodo, el participante con más cuadrangulares es el ganador del Home Run Derby.

Truist Park, casa de los Atlanta Braves, albergará el Home Run Derby 2025

Fecha, lugar y horarios de la competencia:

Estadio: Truist Park en Atlanta, Estados Unidos

Fecha: Lunes 14 de julio

Hora: 18:00 horas (hora CDMX)

Dónde ver: ESPN/ MLB app

Matt Olson, Oneil Cruz, Junior Caminero, James Wood, Cal Raleigh, Byron Buxton, Brent Rooker y Jazz Chisholm serán los representantes de ambas ligas en disputar la competencia, que junto con el Juego de Estrellas, representan la mitad de temporada de las ligas mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui