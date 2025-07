MLB: Judge llega a los 350 jonrones en las Grandes Ligas e impone nueva marca

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- Aunque todavía le quedan muchos años como pelotero, no cabe duda de que Aaron Judge se irá a un Salón de la Fama; este sábado se encargó de hacer más grande su legado, pues se convirtió en el jugador que más rápido conectó 350 jonrones, alcanzando la marca con un cuadrangular de dos carreras para los New York Yankees ante los Chicago Cubs.

El ‘Juez’ conectó su metrallazo número 35 de la temporada, en la novena, pero colectivamente no sirvió de mucho, ya que Yankees cayó 5-2 en el Bronx, complicando con esto su oportunidad de saltar al liderato de su conferencia en la Liga Americana de la MLB.

Batazo histórico

Jugando en su compromiso número mil 88, superó el récord de Mark McGwire de mil 280 por casi 200 juegos de diferencia. El cuadrangular también fue el número 35 del ‘Juez’ en la actual edición, lo que lo empata en el cuarto lugar de todos los tiempos en bambinazos conectados en la primera mitad de la campaña, por lo que se perfila para llegar ‘calientito’ al Juego de las Estrellas, que se realizará este martes en Atlanta.

Otro histórico en New York

Pero Aaron no es el único rostro histórico que tiene la Gran Manzana, ya que este mismo sábado, el nombre de Francisco Lindor entró a los libros de historia del 'Rey de los Deportes', ya que el de Puerto Rico se unió a un exclusivo club en la victoria de Mets, 3-1, sobre Royals de Kansas City.

El boricua Lindor se convirtió en el cuarto pelotero activo en registrar 250 cuadrangulares y 200 bases robadas, cifras que son muy complicadas de ver hoy en día. El parador en corto entró al partido con 199 hurtos, pero se robó la segunda base luego del lanzamiento del lanzador Jonathan Bowlan al veterano receptor venezolano Salvador Pérez, que no pudo dejar fuera al de la Isla en la intermedia.

Pero eso no fue todo, ya que Lindor también destacó a la ofensiva, al irse de 4-1, pero con una carrera anotada. Con esta importante noche, Francisco Lindor ahora es el cuarto jugador de la actualidad con esas cifras junto a Mike Trout (392-214), Andrew McCutchen (327-220) y José Ramírez (269-265).

Fuente: Tribuna.