Jannik Sinner destrona a Carlos Alcaraz y es el nuevo rey de Wimbledon

Londres, Inglaterra.- Jannik Sinner insistió desde el principio en Wimbledon en que había dejado atrás una derrota insoportable ante Carlos Alcaraz en su épica final del Abierto de Francia. Sinner estaba seguro de que una derrota no lo perseguiría, no impediría una recalibración rápida y, desde luego, no significaría nada en el All England Club.

Seguro que tenía razón en todo eso.

Exactamente cinco semanas después de la devastadora derrota en Roland-Garros contra su rival, Sinner revirtió el resultado, derrotando al dos veces campeón defensor de Wimbledon, Alcaraz, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 el domingo para ganar su primer campeonato en el Grand Slam sobre hierba.

El italiano ya es histórico en Wimbledon

“Al final del día, realmente no importa cómo ganes o pierdas los torneos importantes. Solo tienes que entender lo que hiciste mal. Tratar de trabajar en eso, eso es exactamente lo que hicimos. Tratamos de aceptar la derrota y luego seguimos trabajando”, dijo Sinner el domingo, con su brillante herrajes dorados en las manos. “Y esta es, sin duda, la razón por la que tengo este trofeo aquí”.

Sinner, número 1 del mundo, ganó su cuarto título de Grand Slam en general, alejándolo a uno del total del número 2 Alcaraz, ya que las dos estrellas del juego, que ya no están en ascenso, pero sí firmemente establecidas, se separan del resto del grupo en el tenis masculino.

Lo para en seco

Sinner, un italiano de 23 años, puso fin a varias rachas de Alcaraz, un español de 22 años.

Alcaraz había ganado sus últimos cinco partidos entre ambos, el más famoso en cinco sets y casi cinco horas y media en la arcilla roja del Abierto de Francia el 8 de junio. Sinner tomó una ventaja de dos sets, luego tuvo un trío de puntos de partido, pero no pudo cerrar el trato.

Alcaraz no pudo ante el mejor juego de Sinner

Cuando se le preguntó durante la Semana 1 en Wimbledon si eso creaba dudas persistentes, Sinner respondió de inmediato: “¿Por qué sentimientos negativos? ¿Porque perdí en (esa) final?”

Luego continuó: “No. Mira, es un nuevo torneo, un nuevo Grand Slam, una nueva superficie. No me preocupa el nivel que puedo jugar... No me preocupa que una pérdida pueda influir en ti durante tanto tiempo. Creo que aquí hay una nueva oportunidad de que puedo hacer algo bueno”.

Esta vez, no vaciló, afirmándose en un partido que contó con momentos de excelente juego por parte de ambos hombres, pero también los lapsos ocasionales, y una breve interrupción memorable justo antes de un servicio de Sinner cuando un corcho de champán salió volando de las gradas y se asentó en el césped.

Rivalidad que sigue

Con el príncipe William y la princesa Kate en el palco real, junto con el rey Felipe VI de España, Alcaraz saltó a la pista central bañada por el sol con una racha de 24 partidos sin perder, la mejor de su carrera. Había ganado 20 partidos seguidos en el All England Club.

“Es difícil perder”, dijo Alcaraz. “Siempre es difícil perder”.

¿El último hombre que le ganó en Wimbledon? Sinner, en la cuarta ronda en 2022.

La princesa de Gales le hace entrega de su trofeo

Así que esto sirvió como una victoria para Sinner, a quien se le perdonaría por al menos pensar un poco en su colapso en su último partido, especialmente cuando enfrentó dos puntos de quiebre mientras servía en 4-3, 15-40 en el cuarto set el domingo.

Pero con calma se llevó los siguientes cuatro puntos para llevarse ese juego, y pronto estaba sacando la victoria después de un coro de “¡Car-los! ¡Car-los!”, resonaron los espectadores.

“Muy feliz de haber aguantado los nervios”, dijo Sinner.

Cuando terminó, puso ambas manos en su sombrero blanco. Después de abrazar a Alcaraz, Sinner se agachó con la cabeza inclinada y luego golpeó la hierba con la palma de la mano derecha.

Oportunamente, esta fue la primera vez que los mismos dos hombres se enfrentaron en los partidos por el título en el Abierto de Francia y Wimbledon en el mismo año desde que Roger Federer y Rafael Nadal lo hicieron en 2006, 2007 y 2008. No había sucedido en más de medio siglo antes de esa trilogía.

“Estoy muy, muy feliz de tener esta rivalidad con él”, dijo Alcaraz sobre Sinner. “Es genial para nosotros, y es genial para el tenis”.

Fuente: Tribuna