Terry Francona consigue su victoria número 2 mil como mánager en las Mayores

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- Terry Francona ha sumado otro hito a su impresionante carrera.

Francona se convirtió en el 13er manager en la historia de las Grandes Ligas en llegar a dos mil victorias cuando los Cincinnati Reds vencieron el domingo 4-2 a los Colorado Rockies.

“Creo que nunca he tratado de engañarme a mí mismo. Quiero decir que algunos de esos nombres son como la realeza del beisbol”, dijo Francona. “Si hay un adjetivo para la vida del beisbol, soy yo. No soy demasiado inteligente... Me encanta el juego, probablemente demasiado”.

Los Reds rindieron homenaje a Francona en el camerino después de su último partido antes del receso del Juego de Estrellas. El relevista Brent Suter felicitó a Francona y le contó al manager sobre un par de regalos del equipo.

Después de que los jugadores pidieron un discurso, Francona usó un improperio para describir cuánto amaba a todos y luego los despidió para su descanso.

Los Rojos ganaron en casa a Colorado

Francona, de 66 años, se une a Bruce Bochy de Texas como los únicos managers activos con al menos dos mil victorias. Bochy fue una de las pocas figuras del beisbol que felicitó a Francona en un video publicado por los Rojos en las redes sociales.

Diez de los otros 12 managers que han acumulado al menos dos mil victorias están en el Salón de la Fama. Bochy y Dusty Baker (2,183), quien aún no es elegible, son las únicas excepciones.

Selecto club

Francona es el cuarto hombre en registrar su victoria número dos mil para uno de los equipos en su carrera como jugador (bateó .227 en 102 juegos para los Reds en 1987). Los otros son Bochy (San Francisco), Bucky Harris (Detroit) y John McGraw (New York Giants).

El récord de Francona en temporada regular es de 2,000-1,719 en 24 temporadas. Llevó a Boston a los títulos de la Serie Mundial en 2004 y 2007, y a Cleveland al Clásico de Otoño en 2016. Sus equipos han llegado a la postemporada 11 veces.

Tuvo un récord de franquicia de 921 victorias en 11 años con Cleveland, 744 en siete temporadas con Boston y 285 en su primera parada en Filadelfia, incluida su primera victoria como capitán el 1 de abril de 1997 contra Los Angeles Dodgers.

Francona tiene marca de 50-47 en su primera temporada con Cincinnati después de firmar un contrato de tres años con una opción del club para 2028.

Francona es uno de los pocos en alcanzar esta cifra

“Sabíamos que iba a llegar", dijo Suter. “Vi que 1.950 era su cuenta de victorias antes de que saliera de su retiro para nosotros. Yo estaba como, 'Ooh, espero que podamos conseguir eso en la primera mitad y sentirnos realmente bien al respecto', y esperamos hasta el final, pero lo conseguimos en la primera mitad. Un momento tan especial”.

La victoria número 500 de Francona en 2007 y la número mil en 2011 llegó mientras dirigía a los Medias Rojas. La victoria número 1.500 fue el 3 de mayo de 2018, cuando Cleveland derrotó a Toronto.

“Lo he dicho desde los entrenamientos de primavera. Es un honor poder jugar para él”, dijo Emilio Pagán, quien se llevó el salvamento el domingo. “Y ser el tipo que cerró la victoria número 2,000, se sintió genial”.

Fuente: Tribuna