¿Dónde y cuándo ver el MLB All Star Game 2025? Todo sobre el duelo entre Ohtani y Judge

Atlanta, Estados Unidos.- El All Star Game 2025 ya está aquí y TRIBUNA te da todos los detalles para que no te pierdas un encuentro plagado de las mejores estrellas que hay actualmente en las ligas mayores. La casa de los Atlanta Braves, el Truist Park, será la sede para el próximo duelo entre Shohei Ohtani y Aaron Judge, pero ahora, representando a la Liga Nacional y la Liga Americana respectivamente.

La tradición de los juegos de estrellas viene desde 1933; desde entonces solo en 2 años ha cambiado la historia: En 1945 por la Segunda Guerra Mundial y en 2020 por la pandemia. El juego de estrellas más reciente se celebró en Arlington, Estados Unidos, en el Globe Life Field, casa de los Texas Rangers. En aquella ocasión, el representativo de la Liga Americana venció cinco carreras por tres a su similar de la Liga Nacional.

Históricamente, la Liga Americana mantiene dominio contra el llamado 'viejo circuito'. Los de la Americana cuentan con 48 victorias, mientras que la Liga Nacional cuenta con 44 partidos ganados, además de dos empates, el primero de ellos con marcador de 1-1. El empate restante se dio en el 2002, con un marcador igualado de siete carreras. Dicho encuentro concluyó en extrainnings ya que ambos equipos se quedaron sin lanzadores disponibles.

Fecha, lugar y horarios del All Star Game 2025:

• Fecha: Martes 15 de julio

• Estadio: Truist Park, Atlanta, Estados Unidos

• Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

• Donde ver: ESPN/ MLB app

Line up titular:

Liga Americana

• 1B: Vladimir Guerrero Jr. (DOM / Toronto Blue Jays)

• 2B: Gleyber Torres (VEN / Detroit Tigers)

• SS: Jacob Wilson (Athletics)

• 3B: José Ramírez (DOM / Cleveland Guardians)

• OF: Aaron Judge (New York Yankees)

• OF: Javier Báez (PUR / Detroit Tigers)

• OF: Riley Greene (Detroit Tigers)

• C: Cal Raleigh (Seattle Mariners)

• DH: Ryan O'Hearn (Baltimore Orioles)

Liga Nacional

• 1B: Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers)

• 2B: Ketel Marte (DOM / Arizona D-Backs)

• SS: Francisco Lindor (PUR / New York Mets)

• 3B: Manny Machado (DOM / San Diego Padres)

• OF: Ronald Acuña Jr. (VEN / Atlanta Braves)

• OF: Pete Crow-Armstrong (Chicago Cubs)

• OF: Kyle Tucker (Chicago Cubs)

• C: Will Smith (Los Angeles Dodgers)

• DH: Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers)

Tarik Skubal y Paul Skenes serán los encargados de abrir el All Star Game 2025

El novato del año 2024 del 2024, Paul Skenes será el encargado de abrir por la Liga Nacional, mientras que el actual ganador del premio 'Cy Young' por la Liga Americana, Tarik Skubal, será el encargado de iniciar el juego por el 'joven circuito'.

Fuente: Tribuna del Yaqui