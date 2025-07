Isaac Paredes explica la razón por la cual se ausentó del All-Star Game de la MLB

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- No cabe duda de que el All-Star Game 2025 de las Grandes Ligas que se celebrará este martes en Atlanta, pinta para ser histórico en el país, ya que por primera vez en la historia, tres peloteros nacidos en México verán actividad en el magno evento.

Hace unas horas, la cifra de cañoneros aztecas para el Juego de las Estrellas era de cuatro, pero el actual jugador de los Houston Astros, Isaac Paredes, en una noticia que sorprendió a propios y extraños informó que no podrá tener actividad en la velada, debido a que atenderá algunos asuntos.

Razones

El bajarse del 'barco' causó mucho revuelo en las redes sociales, pues el sonorense iba a participar en su segundo All Star Game de la MLB, debido a que el año pasado también fue llamado. Pero en una entrevista para los medios, el de la 'H' reveló cuales fueron los motivos reales de su ausencia.

“He tenido problemitas en una pierna y no hemos estado al cien, decidimos descansar y pasar tiempo con la familia”, comentó el hermosillense, a tan solo horas de que se cante "playball" y se ponga en marcha una edición más del famoso 'Juego de Mitad' de temporada.

Aunque no estará en el Juego de las Estrellas, Paredes no escondió su felicidad y dijo sentirse orgullo de haber sido llamado otra vez. “Se siente orgulloso uno de los logros, pero a veces se presentan situaciones que de una u otra forma no se puede, son decisiones difíciles y estoy contento porque me tomaron en cuenta”, puntualizó.

Cabe destacar que, el sonorense fue añadido al roster de la Liga Americana de último momento, después de que el dominicano José Ramírez optara por no participar para descansar también por una lesión. Ahora con la ausencia de Isaac, la MLB todavía no ha dado a conocer quién ocupará el lugar del mexicano.

El de la 'H' con su segundo llamado iba a empatar a Vinicio Castilla en participaciones de All-Star Game, pero ahora esa marca deberá de esperar.

En la campaña que marca su debut con los Houston Astros, Isaac Paredes ha respondido con creces, debido a que es de los mejores a la ofensiva de su club, con .254 de porcentaje de bateo, con 19 jonrones y 49 carreras impulsadas.

Fuente: Tribuna.