Se avecina el caos en MLB: Tope salarial podría desatar cierre patronal en 2026

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- El impulso de los dueños de los equipos de la Gran Carpa por establecer un tope salarial podría dar cabida a un cierre patronal en 2026, lo que ocasionaría la pérdida de juegos de temporada regular por primera vez desde la campaña de 1995.

Alonso se muestra en contra de esta medida

"Nadie está hablando de eso", señaló el primera base de los New York Mets, Pete Alonso, previo a su participación en el All-Star Game en Atlanta, "pero de igual manera todos sabemos que nos van a parar y luego vamos a perder tiempo. Definitivamente vamos a luchar para no tener un tope salarial y a la liga obviamente no le va a gustar eso".

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la Major League Baseball (MLBPA), Tony Clark, reiteró su oposición a la implementación de un límite salarial tras el vencimiento del convenio colectivo de beisbol luego de la temporada 2026.

Clark espera se respeten los derechos de los jugadores

Un límite salarial no se trata de hacer crecer el deporte", afirmó Clark para el portal ESPN. "De eso no se trata. Como se ha dicho públicamente, un límite salarial se trata del valor y las ganancias de las franquicias. De eso se trata un límite salarial".

Pero el comisionado de las Mayores, Rob Manfred, y algunos propietarios han citado la disparidad en la nómina como un problema, mientras que al mismo tiempo MLB está trabajando para abordar una disminución de ingresos de las cadenas deportivas regionales.

Y es que, a diferencia de las otras grandes ligas del deporte estadounidense como la NFL, la NBA y la NHL, el beisbol nunca ha tenido un tope salarial porque sus jugadores se oponen rotundamente a él.

Rob Manfred, comisionado de MLB

En declaraciones para la agencia AP, el comisionado dijo que "cuando hablo con los jugadores, no trato de convencerlos de que un sistema de tope salarial sería algo bueno. Identifico un problema en el negocio de los medios de comunicación y les explico que los propietarios deben cambiar para abordar ese problema. Luego identifico un segundo problema en el que tenemos que trabajar juntos y es que hay aficionados en muchos de nuestros mercados que sienten que tenemos un problema de equilibrio competitivo".

Una propuesta de tope salarial de la gerencia de MLB podría contener un piso salarial y un porcentaje garantizado de ingresos para los jugadores. El último acuerdo de negociación colectiva del beisbol llegará a su fin el 1 de diciembre de 2026 y los cierres patronales de la gerencia se han convertido en la norma, lo que cambia el inicio de un paro a la temporada baja. Tras este acuerdo, las partes llegaron a un acuerdo de 5 años el 10 de marzo después de un cierre patronal de 99 días, salvando una temporada 2022 de 162 juegos.

Fuente: Tribuna