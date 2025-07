Sonora llega al top del medallero de la Olimpiada Nacional gracias a atletas de halterofilia

Comparta este artículo

Puebla, México- Cada vez falta menos para que llegue a su fin la Olimpiada Nacional, en donde la Selección Sonora se mantiene entre los primeros siete lugares de la competencia, teniendo un gran despunte en la última semana gracias a los resultados de una disciplina; la halterofilia.

Con la gran actuación de los pesistas, Sonora incrementó significativamente su total de medallas a 211: 77 de oro, 53 de plata y 81 de bronce, para así meter presión en el cuadro general de la Olimpiada Nacional (ON) que ahora se está disputando en la ciudad de Puebla.

Las 43 medallas que consiguieron los pesistas: 19 oros, 9 platas y 15 bronces, es historia pura, ya que representa el mejor resultado en los últimos 13 años en una Olimpiada Nacional de halterofilia, cifras que además colocaron en sexto a la entidad en esa disciplina, que se desarrolló en Tlaquepaque, Jalisco.

El equipo Sonora con sus medallas

Por otra parte, las 19 medallas de doradas emularon los resultados obtenidos en el 2012, mientras que en el 2009, también los pesistas de la región sumaron ese mismo número de metales áureos, demostrando que son de los mejores a nivel nacional.

Mientras que en este mismo año, las levantadoras femeninas se colgaron 19 preseas: seis oros, cuatro platas y nueve bronces, mientras que los masculinos consiguieron 24 metales, repartidos en 13 doradas, cinco argentas y seis de tercer lugar, luego de cuatro jornadas de acciones efectuadas en las instalaciones del Velódromo Panamericano de la Perla Tapatía, que fue la sede del evento.

Cabe destacar que para la presente edición, dos pesistas femeninas ganaron campeonatos nacionales: Naomi Montes lo hizo en la categoría Sub 23 en 45 kilos y Noemí Rodríguez en la Sub 23 en más de 87 kilos, tomando en cuenta que esta última, la conocida cariñosamente como 'Mimi', conquistó por undécima ocasión al hilo la corona en la Olimpiada Nacional (2014 al 2025), en la que fue su despedida del certamen, tras concluir un exitoso ciclo deportivo tanto infantil como juvenil.

Mientras que, en varones, un total de cuatro levantaron cetros nacionales comandados por Ihann Barreras (Sub 23 en 89) quien se convirtió en tres veces campeón de la Olimpiada Nacional, los otros tres fueron: Daniel Velázquez en Sub 17 de 49 kilos), Derek Acosta en Sub 20 de 61 kilos y José Rubio en Sub 23.

Fuente: Tribuna.